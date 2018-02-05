Блажко: «семья на расстоянии» стала стилем жизни в Молдове
Социолог Владимир Блажко рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как жители республики умудряются сохранять семьи, находясь в разлуке много лет подряд.
Социолог Владимир Блажко рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как жители республики умудряются сохранять семьи, находясь в разлуке много лет подряд.
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О том, почему в Молдове укоренился такой феномен, как «дистантная семья», в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор хабилитат социологии, научный сотрудник Института юридических и политических исследований АН РМ Владимир Блажко.