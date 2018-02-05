Блажко: «семья на расстоянии» стала стилем жизни в Молдове

Источник: Sputnik.md

Отец — на заработках в России, мать подрабатывает в Италии, ребенок — на попечении у бабушки с дедушкой: традиционная для Молдовы картина последних пятнадцати лет.

Молдавская семья, некогда бывшая мощным монолитом, в которой все проблемы и невзгоды решались сообща, а радости также вместе разделялись со стаканом вина за большим столом, сегодня подверглась серьезным деформациям.

Нищета, отсутствие стабильности и неуверенность в завтрашнем дне подвигли тысячи мужчин и женщин покинуть Родину, поехать «за длинным рублем» в экономически-развитые города СНГ и Евросоюза. А оставленным в Молдове детям и старикам остается лишь видеть родных по «Скайпу», и чувствовать их заботу в виде регулярных денежных переводов и посылок из-за рубежа.