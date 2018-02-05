В Уфе появится памятник народному художнику СССР Ахмату Лутфуллину

Ахмат Лутфуллин (1928−2007) — народный художник СССР, действительный член Российской академии художеств. Автор знаменитой картины «Три женщины», автор портретов и полотен об истории и современной жизни башкирского народа: «Прощание с Родиной. Салават», «Праздник в ауле. 1930-е годы», «Проводы на фронт», «Прощание», «Ожидание. Год 1941-й», «Портрет дирижера Г. Муталова», «Портрет народного поэта БАССР М. Карима» и других работ. На протяжении второй половины XX века оказал большое влияние на развитие башкирской живописи. Картины художника хранятся в Государственном русском музее, Художественном музее имени М. В. Нестерова в Уфе, в частных коллекциях.