В Уфе появится памятник народному художнику СССР Ахмату Лутфуллину

Памятник будет установлен на улице Пушкина, возле Уфимского училища искусств, выпускником которого является художник. Как сообщил генеральный директор Национального музея РБ Гали Валиуллин, проект памятника уже существует. Автор — известный российский скульптор, народный художник Российской Федерации, автор памятника Мустаю Кариму Андрей Ковальчук.
Художник будет изображен сидящим, в процессе работы. На изготовление и установку памятника предусмотрены средства гранта главы Башкортостана в размере 9 млн рублей.
Ахмат Лутфуллин (1928−2007) — народный художник СССР, действительный член Российской академии художеств. Автор знаменитой картины «Три женщины», автор портретов и полотен об истории и современной жизни башкирского народа: «Прощание с Родиной. Салават», «Праздник в ауле. 1930-е годы», «Проводы на фронт», «Прощание», «Ожидание. Год 1941-й», «Портрет дирижера Г. Муталова», «Портрет народного поэта БАССР М. Карима» и других работ. На протяжении второй половины XX века оказал большое влияние на развитие башкирской живописи. Картины художника хранятся в Государственном русском музее, Художественном музее имени М. В. Нестерова в Уфе, в частных коллекциях.