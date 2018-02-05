Петербургские дворы чистят от снега и сосулек 7 тысяч дворников

Источник: Комсомольская правда

Снегопад, начавшийся в Петербурге в воскресенье, все не прекращается. И по уточненному прогнозу синоптиков, продлится в течение всего понедельника. Жилищно-коммунальные службы с утра начали убирать от снега петербургские дворы.

— Всего к расчистке дворов привлечены порядка семи тысяч дворников и 520 единиц уборочной техники, — отчитались в пресс-службе Жилищного комитета.

Своевременность и качество организации работ по уборке улиц оценивает специальная комиссия, которая объезжает все районы города. Особое внимание уделяется ограждению опасных зон в местах возможного образования сосулек на крышах жилых домов. Все результаты объезда с указанием замечаний направят в районные администрации для оперативного устранения.