Петербургские дворы чистят от снега и сосулек 7 тысяч дворников
А помогают им в этом 520 спецмашин.
А помогают им в этом 520 спецмашин.
Снегопад, начавшийся в Петербурге в воскресенье, все не прекращается. И по уточненному прогнозу синоптиков, продлится в течение всего понедельника.
— Всего к расчистке дворов привлечены порядка семи тысяч дворников и 520 единиц уборочной техники, — отчитались в
Своевременность и качество организации работ по уборке улиц оценивает специальная комиссия, которая объезжает все районы города. Особое внимание уделяется ограждению опасных зон в местах возможного образования сосулек на крышах жилых домов. Все результаты объезда с указанием замечаний направят в районные администрации для оперативного устранения.
Петербуржцы могу пожаловаться на плохую уборку своего двора, а также на сосульки на крышах по телефону горячей линии 710−44−54.