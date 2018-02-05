Парковка на ул. К. Маркса в Минске станет платной

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вдоль ул. Карла Маркса в Минске появились информационные щиты, указывающие, что парковка в этой зоне станет платной. Подробнее о нововведении БЕЛТА сообщили в ГУ «Парковки столицы».

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«Действительно, с 12 марта вводится плата за остановку по обеим сторонам участка от ул. Свердлова до ул. Энгельса по будням с 8.00 до 20.00. Стоит услуга Br1 в час. Пока же парковка работает в тестовом режиме, и плата не взимается, но мы начинаем активно информировать людей, чтобы нововведение не стало неожиданностью», — пояснили в учреждении.

Предусмотрены различные варианты оплаты: с помощью SMS-сообщения, USSD-запроса, приложения для смартфона и интернет-банкинга, также через платежный терминал или «картой парковки».