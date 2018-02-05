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11:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Врачи хабаровского кардиоцентра заступились за коллег, попавших под следствие

Медики рассказали, что причиной разбирательств стала гибель нескольких пациентов.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии выступают в защиту своих коллег. По словам медиков, три сотрудника учреждения стали фигурантами уголовного дела после гибели шести пациентов. В следственном комитете ситуацию комментировать отказались, сообщает портал «Губерния».

Как рассказал заведующий операционным блоком Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Михаил Маслов, 15 декабря 2017 года сотрудники ФСБ и следкома провели в больнице обыски.

«Арестовали наших сотрудников, изъяли документацию и возбудили дело по статье 238 — “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть нескольких пациентов”. Нашим докторам вменяется, что они не выполняли предписания санитарных норм и правил, неправильно организовывали санитарно-эпидемическую работу, а в результате этого погибли пациенты. Мы с этим категорически не согласны», — заявил Михаил Маслов.

По его словам, обвинение предъявили заместителю главного врача по лечебной работе, эпидемиологу и бактериологу кардиоцентра. Следствие считает, что пятеро взрослых и один ребенок скончались в период с 15-го по 17-й год из-за заражения внутрибольничными инфекциями.

Врачи отмечают: после возбуждения уголовного дела кардиоцентр проверили сотрудники Роспотребнадзора. Они выявили отдельные нарушения санитарных норм, но установили, что вспышек инфекции в учреждении не было. Коллектив кардиоцентра также утверждает, что погибшие пациенты изначально относились к группе риска.

«Все они имели очень высокий риск оперативного вмешательства, но отказывать таким пациентам мы не вправе», — сказала заведующая приемным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Светлана Скопецкая.

Специалисты говорят, что осложнения могут возникнуть при любой операции, и далеко не всегда в этом виноваты врачи.

«У любого пациента может развиться какое-нибудь осложнение. Если за осложнение, на которое врач не может повлиять, его наказывать, к чему это приведет? К тому, что врачи не будут этого делать. Из медицины уйдут последние», — отметил врач-хирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Дмитрий Бреев.

Администрация кардиоцентра, как и следователи, комментариев не дает. Тем временем коллектив больницы направил обращения президенту, министру здравоохранения РФ, а также в генпрокуратуру и краевую медицинскую ассоциацию.

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