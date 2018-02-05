Врачи хабаровского кардиоцентра заступились за коллег, попавших под следствие
Медики рассказали, что причиной разбирательств стала гибель нескольких пациентов.
Медики рассказали, что причиной разбирательств стала гибель нескольких пациентов.
В Хабаровске врачи Федерального центра
Как рассказал заведующий операционным блоком Федерального центра
«Арестовали наших сотрудников, изъяли документацию и возбудили дело по статье 238 — “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть нескольких пациентов”. Нашим докторам вменяется, что они не выполняли предписания санитарных норм и правил, неправильно организовывали
По его словам, обвинение предъявили заместителю главного врача по лечебной работе, эпидемиологу и бактериологу кардиоцентра. Следствие считает, что пятеро взрослых и один ребенок скончались в период с 15-го по 17-й год
«Все они имели очень высокий риск оперативного вмешательства, но отказывать таким пациентам мы не вправе», — сказала заведующая приемным отделением Центра
Специалисты говорят, что осложнения могут возникнуть при любой операции, и далеко не всегда в этом виноваты врачи.
«У любого пациента может развиться
Администрация кардиоцентра, как и следователи, комментариев не дает. Тем временем коллектив больницы направил обращения президенту, министру здравоохранения РФ, а также в генпрокуратуру и краевую медицинскую ассоциацию.