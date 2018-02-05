Мэрия Екатеринбурга попросит ФАС разобраться с ценами на отели в дни ЧМ-2018

«Все отельеры Екатеринбурга в плане цен на дни соревнований ведут себя корректно, мы мониторим эту ситуацию. Но на этом рынке работают перекупщики. Сейчас мы готовим обращение в УФАС, попросим их в этом разобраться», — рассказал ЕАН источник в мэрии.