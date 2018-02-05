Мэрия Екатеринбурга попросит ФАС разобраться с ценами на отели в дни ЧМ-2018

«Все отельеры Екатеринбурга в плане цен на дни соревнований ведут себя корректно, мы мониторим эту ситуацию. Но на этом рынке работают перекупщики. Сейчас мы готовим обращение в УФАС, попросим их в этом разобраться», — рассказал ЕАН источник в мэрии.
Ранее сообщалось, что места для гостей спортивного мероприятия в городских гостиницах заканчиваются. По данным сервиса OneTwoTrip, на середину января оставалось лишь 2,5% гостиниц, причем на два матча из четырех также нет свободных вариантов.
Напомним, в Екатеринбурге с 15 по 28 июня состоятся 4 игры группового турнира: Швеция-Мексика, Франция-Перу, Египет-Уругвай и Сенегал-Япония.