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10:46 (мск), источник: ЕАН

Мэрия Екатеринбурга попросит ФАС разобраться с ценами на отели в дни ЧМ-2018

Администрация Екатеринбурга попросит региональное управление Федеральной антимонопольной службы разобраться с ценами на отели в даты проведения Чемпионата мира по футболу — 2018.

Источник: РИА "Новости"

«Все отельеры Екатеринбурга в плане цен на дни соревнований ведут себя корректно, мы мониторим эту ситуацию. Но на этом рынке работают перекупщики. Сейчас мы готовим обращение в УФАС, попросим их в этом разобраться», — рассказал ЕАН источник в мэрии.

Ранее сообщалось, что места для гостей спортивного мероприятия в городских гостиницах заканчиваются. По данным сервиса OneTwoTrip, на середину января оставалось лишь 2,5% гостиниц, причем на два матча из четырех также нет свободных вариантов.

Напомним, в Екатеринбурге с 15 по 28 июня состоятся 4 игры группового турнира: Швеция-Мексика, Франция-Перу, Египет-Уругвай и Сенегал-Япония.

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