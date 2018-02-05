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10:48 (мск), источник: Nakanune.ru

«К нам циклон из Москвы не придёт»: в Свердловской области ожидается потепление, без снегопадов

В Свердловской области не ожидается сильных снегопадов, как Центральной России, где продолжают бороться с последствиями сильнейших снегопадов и резкой перемены погоды, передаёт корреспондент Накануне.RU.

«Сильные снегопады не ожидаются. К нам этот циклон не придёт», — сообщили Накануне.RU синоптики ФГБУ «Уральское УГМС».

С 5 по 7 февраля в Екатеринбурге ожидается дневная температура от -2 до -5 градусов по Цельсию, а ночью от -10 до -13. Переменная облачность и небольшой снег.

Напомним, в субботу, 3 февраля, а также в ночь с субботы на воскресенье в Москве мокрый снег налипал на провода и делал деревья такими тяжелыми, что они начали массово падать, придавливая имущество москвичей, нарушая работу метро и другого общественного транспорта. К сожалению, не удалось избежать и человеческих жертв: мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что одного горожанина придавило деревом. Он погиб. Еще несколько человек получили травмы.

«По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться», — сообщается в твиттер-аккаунте столичного градоначальника.

Москва переживает сильнейший за 100 лет снегопад
Во время загрузки произошла ошибка.
4 февраля© Ньюстюб
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