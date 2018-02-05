«К нам циклон из Москвы не придёт»: в Свердловской области ожидается потепление, без снегопадов

С 5 по 7 февраля в Екатеринбурге ожидается дневная температура от -2 до -5 градусов по Цельсию, а ночью от -10 до -13. Переменная облачность и небольшой снег.

Напомним, в субботу, 3 февраля, а также в ночь с субботы на воскресенье в Москве мокрый снег налипал на провода и делал деревья такими тяжелыми, что они начали массово падать, придавливая имущество москвичей, нарушая работу метро и другого общественного транспорта. К сожалению, не удалось избежать и человеческих жертв: мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что одного горожанина придавило деревом. Он погиб. Еще несколько человек получили травмы.