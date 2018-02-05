Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Похудение усиливает голод
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Глюк’oZa носит шелковое платье-комбинацию с кроссовками
Что чувствовал школьник, который не спал 11 суток подрядДвое американских старшеклассников решили исследовать, сколько времени без сна способен выдержать человек
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
СМИ: эксперт поведал об интервенции на Украине
LADA в ЕС: Модель РФ одна из самых продаваемых
Молодожены путешествуют по Америке на «автобусе мечты»
Глюк’oZa носит шелковое платье-комбинацию с кроссовками
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Похудение усиливает голод
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
10:43 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске завершили ремонт дома, пострадавшего от взрыва газа

Жильцы дома по улице 5-й Кордной вернулись в свои квартиры.

В доме № 9 по улице 5-й Кордной завершился. Жильцы дома, пострадавшего от взрыва газа, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчику удалось в короткие сроки завершить ремонт дома. Сейчас строительная организация передает документы в администрацию города.

Читайте также
Появились фото разрушенной взрывом квартиры в Омске

По словам первого заместителя мэра Омска Евгения Фомина, работы обошлись примерно в шесть миллионов рублей. Деньги выделят из резервного фонда городского бюджета. Кроме этого компенсации выплатят пострадавшим жильцам.

«Выплаты уже начались. По двадцать пять тысяч рублей выделено из бюджета города. Жильцы четырех квартир, где масштаб разрушений наиболее велик, получат по пятьдесят тысяч от областного социального центра “Вдохновение”. Федеральными органами власти было принято решение о выделении шестидесяти тысяч рублей трем семьям. А также сорока тысяч еще одной семье», — пояснила директор департамента общественных отношений и социальной политики городской администрации Радмила Мартынова.

Напомним, взрыв газа в многоквартирном доме в Кордном посёлке произошёл 12 января 2018 года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
60-летний красноярец подозревается в изнасиловании 8-летней фигуристки
МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит
СМИ: Государство может снять с себя часть расходов на медицину
Титов передал Путину список желающих вернуться в РФ бизнесменов
Научные познания россиян оставили желать лучшего
В Великобритании родился ягненок с пятью копытами
Ящик Пандоры: почему телевизор вызывает зависимость
В МИД рассказали о возможном ответе РФ на «кремлевский список»
Спорт
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча О еще одном потрясающем по накалу и скоростям матче в чемпионате Англии
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
«Ляпай уверенно!»: 5 фраз, которые выдают низкую самооценку «У меня не получится», «я просто ничтожество», «все ужасно!»... Порой вернуть себе уверенность можно просто переформулировав «безысходную» фразу
Дети
Наташа Королева показала взрослого сына По мнению поклонников певицы, 15-летний Архип растет копией отца.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь