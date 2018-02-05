В Омске завершили ремонт дома, пострадавшего от взрыва газа

В доме № 9 по улице 5-й Кордной завершился. Жильцы дома, пострадавшего от взрыва газа, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчику удалось в короткие сроки завершить ремонт дома. Сейчас строительная организация передает документы в администрацию города.

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По словам первого заместителя мэра Омска Евгения Фомина, работы обошлись примерно в шесть миллионов рублей. Деньги выделят из резервного фонда городского бюджета. Кроме этого компенсации выплатят пострадавшим жильцам.

«Выплаты уже начались. По двадцать пять тысяч рублей выделено из бюджета города. Жильцы четырех квартир, где масштаб разрушений наиболее велик, получат по пятьдесят тысяч от областного социального центра “Вдохновение”. Федеральными органами власти было принято решение о выделении шестидесяти тысяч рублей трем семьям. А также сорока тысяч еще одной семье», — пояснила директор департамента общественных отношений и социальной политики городской администрации Радмила Мартынова.