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10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Снегопады в Беларуси: падали деревья, заносило автобусы, обесточивало поселки

В Гомельской области спасатели освободили из снежных заносов два автобуса, в которых было 40 человек.

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Источник: Комсомольская правда

Минувшее воскресенье выдалось в Беларуси снежным. Синоптики намеряли 17,4 мм осадков. Снегопады стали причиной нескольких чрезвычайных происшествий.

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Спасателям и работникам других организаций пришлось не один раз выезжать для того, чтобы распилить и убрать упавшие деревья. Падающими деревьями в Гомельской области повреждены 13 автомобилей. Люди не пострадали.

Кроме того, в Светлогорском и Ветковском районах (это тоже Гомельщина) занесло снегом два автобуса с людьми. Спасатели оказали помощь по извлечению автобусов из снега. Всего в застрявших автобусах было 40 человек.

С шести утра 4 февраля до 6 утра 5 февраля нарушалось электроснабжение 322 населенных пунктов, сообщает пресс-служба МЧС. Аварийные бригады оперативно устраняли нарушения, и к утру понедельника без света оставалось только пять населенных пунктов и 68 трансформаторных подстанций в Витебской и Гомельской областях.

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