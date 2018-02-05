Снегопады в Беларуси: падали деревья, заносило автобусы, обесточивало поселки
В Гомельской области спасатели освободили из снежных заносов два автобуса, в которых было 40 человек.
В Гомельской области спасатели освободили из снежных заносов два автобуса, в которых было 40 человек.
Минувшее воскресенье выдалось в Беларуси снежным. Синоптики намеряли 17,4 мм осадков. Снегопады стали причиной нескольких чрезвычайных происшествий.
Спасателям и работникам других организаций пришлось не один раз выезжать для того, чтобы распилить и убрать упавшие деревья. Падающими деревьями в Гомельской области повреждены 13 автомобилей. Люди не пострадали.
Кроме того, в Светлогорском и Ветковском районах (это тоже Гомельщина) занесло снегом два автобуса с людьми. Спасатели оказали помощь по извлечению автобусов из снега. Всего в застрявших автобусах было 40 человек.
С шести утра 4 февраля до 6 утра 5 февраля нарушалось электроснабжение 322 населенных пунктов, сообщает