Снегопады в Беларуси: падали деревья, заносило автобусы, обесточивало поселки

Источник: Комсомольская правда

Минувшее воскресенье выдалось в Беларуси снежным. Синоптики намеряли 17,4 мм осадков. Снегопады стали причиной нескольких чрезвычайных происшествий.

Читайте также Движение по понтонной переправе через Припять перекрыто из-за мороза

Спасателям и работникам других организаций пришлось не один раз выезжать для того, чтобы распилить и убрать упавшие деревья. Падающими деревьями в Гомельской области повреждены 13 автомобилей. Люди не пострадали.

Кроме того, в Светлогорском и Ветковском районах (это тоже Гомельщина) занесло снегом два автобуса с людьми. Спасатели оказали помощь по извлечению автобусов из снега. Всего в застрявших автобусах было 40 человек.