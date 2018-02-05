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11:00 (мск), источник: Комсомольская правда

После письма Шойгу восьмилетнего челябинца пустили за штурвал бомбардировщика

Парнишке и его семье провели экскурсию по училищу штурманов.

Любимые игрушки восьмилетнего Дениса Российского из Сатки — военные модельки. А главные мечты юноши — побывать в музее военной технике и на параде в Москве. По совету мамы, парнишка написал письмо министру обороны. Сергей Шойгу ознакомился и распорядился: сводить парня в музей. Так школьника вместе с родителями пригласили в музей челябинского училища штурманов.

Военные провели семье экскурсию — дали Денису подержать макеты оружия и пустили за штурвалы фронтового бомбардировщика Су-24М и учебного Ту-134Ш. После экскурсии мама мальчика рассказала, что теперь у сына должна появиться новая мечта — стать штурманом.

— В конце им показали новую казарму в которой живут курсанты. Кстати, экскурсии для школьников у нас проводят каждую неделю Будем рады принять всех неравнодушных, — поделился начальник Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» полковник Игорь Шведов.

На память о встрече военные подарил школьницу модель самолетика и берет юнармейца.

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