После письма Шойгу восьмилетнего челябинца пустили за штурвал бомбардировщика
Парнишке и его семье провели экскурсию по училищу штурманов.
Парнишке и его семье провели экскурсию по училищу штурманов.
Любимые игрушки восьмилетнего Дениса Российского из Сатки — военные модельки. А главные мечты юноши — побывать в музее военной технике и на параде в Москве. По совету мамы, парнишка написал письмо министру обороны. Сергей Шойгу ознакомился и распорядился: сводить парня в музей. Так школьника вместе с родителями пригласили в музей челябинского училища штурманов.
Военные провели семье экскурсию — дали Денису подержать макеты оружия и пустили за штурвалы фронтового бомбардировщика Су-24М и учебного Ту-134Ш. После экскурсии мама мальчика рассказала, что теперь у сына должна появиться новая мечта — стать штурманом.
— В конце им показали новую казарму в которой живут курсанты. Кстати, экскурсии для школьников у нас проводят каждую неделю Будем рады принять всех неравнодушных, — поделился начальник Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» полковник Игорь Шведов.
На память о встрече военные подарил школьницу модель самолетика и берет юнармейца.