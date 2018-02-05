Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК рассказал о ситуации с передачей 15 млн долларов от РФ
Мифы о раке: правда ли, что раком можно заразиться?
Наташа Королева показала взрослого сына
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов подогрели слухи о своем романе
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
СМИ: сотрудники ГИБДД задержали Алексея Панина
Глумившийся над гибелью пилота РФ украинец погиб
Spice Girls воссоединятся на свадьбе принца Гарри
Анджелина Джоли надела необычное платье с карманами (фото)
54-летняя жена Маликова комментирует критику в Сети - СМИ
СМИ: 41-летняя Маликова выглядит ровесницей сына
Учительница Путина завещала России свою квартиру в Израиле
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
17:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцы чаще стали жаловаться на некачественные товары

В региональном управлении Роспотребнадзора провели «горячую линию», в ходе которой принимали жалобы от волгоградцев в телефонном режиме. И, судя по отчету, нареканиями жители завалили специалистов.

Чаще всего, как отмечают в ведомстве, люди жаловались на нарушение их прав потребителей — 164 обращения или 64,3% от общего числа. В этой сфере основные нарекания касались продажи некачественных непродовольственных товаров (117 жалоб), 18 жалоб — на плохое бытобслуживание, 12 — на нарушения в сфере оказания услуг ЖКХ.

На недочеты в сфере санэпидблагополучия от волгоградцев поступило 62 жалобы. 34 из них — на неудовлетворительные условия проживания в жилых помещениях, 13 — на качество продовольственных товаров, 6 — на условия воспитания и обучения.

Кроме того, пусть и в единичных случаях, но были нарекания и на транспортные услуги, на качество питьевой воды, на услуги связи, на банковскую деятельность, а также на медицинские и туристические услуги.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Павлу Дурову приписали роман с блогером Машей Троцко
Алла Пугачева станцевала в мини на юбилее друга
Пилота Су-25 представили к званию Героя России посмертно
Московского прокурора наказали за хамскую езду на мамином Hummer
Самый богатый китаец признал бесполезность денег
Турецкий БТР взорвали выстрелом из советского «Фагота»
Добавки не будет. Насколько мало нужно есть?
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Последствия «снежного апокалипсиса» в Москве
Спорт
Олег Знарок: Понимаю, что нам не простят даже второго места Хоккейная сборная России улетела на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан
Авто
Житель Кубани помыл машину котом и снял это на видео Местные правоохранительные органы уже заинтересовались «кошачьей» мойкой и намерены найти водителя
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах и разочаровала его Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» рассказала о «множестве неприятных вещей» со стороны продюсера
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
«Ляпай уверенно!»: 5 фраз, которые выдают низкую самооценку «У меня не получится», «я просто ничтожество», «все ужасно!»... Порой вернуть себе уверенность можно просто переформулировав «безысходную» фразу
Дети
Наташа Королева показала взрослого сына По мнению поклонников певицы, 15-летний Архип растет копией отца.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь