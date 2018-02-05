Волгоградцы чаще стали жаловаться на некачественные товары

Чаще всего, как отмечают в ведомстве, люди жаловались на нарушение их прав потребителей — 164 обращения или 64,3% от общего числа. В этой сфере основные нарекания касались продажи некачественных непродовольственных товаров (117 жалоб), 18 жалоб — на плохое бытобслуживание, 12 — на нарушения в сфере оказания услуг ЖКХ.

На недочеты в сфере санэпидблагополучия от волгоградцев поступило 62 жалобы. 34 из них — на неудовлетворительные условия проживания в жилых помещениях, 13 — на качество продовольственных товаров, 6 — на условия воспитания и обучения.