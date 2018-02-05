Центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018 в Волгограде откроется 6 февраля

Торжественное открытие центра состоится в 14.00. В нем примут участие представители Минкомсвязи России.

Как сообщили «КП-Волгоград» организаторы, Паспорт болельщика ЧМ-2018 является именным, оформляется и доставляется бесплатно. Персонифицированная карта зрителя FAN ID представляет собой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца. Оформить этот паспорт нужно один раз и действовать он будет на всех матчах чемпионата мира по футболу.

Паспорт болельщика необходим для прохода на стадион, он дает право на бесплатный проезд в специальных поездах в дни проведения ЧМ-2018, а в дни матчей — станет билетом в общественном транспорте в городах-организаторах. При этом в Волгограде болельщики получат право бесплатного проезда как на автомобильных пригородных маршрутах, так и на электричках. Также среди преимуществ — специальные туристические маршруты и бесплатные экскурсии. Подробнее о паспорте болельщика тут.

В Волгоград к каждому матчу чемпионата для футбольных болельщиков пустят по три поезда из Москвы. Плюс на матч 25 июня пойдет поезд Ростов-на-Дону — Волгоград, а на игру 28 июня — дополнительный состав пустят из Казани. Уехать из Волгограда бесплатно болельщики смогут только в Москву.

Получить бесплатный проезд в поезде для болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 можно на сайте Транспортной дирекции Чемпионата мира по футболу в Российской Федерации — tickets.transport2018.com. Тут и пригодится Паспорт болельщика.

Учтите, что получить FAN ID должен каждый, кто купил билет на матч ЧМ-2018. Дожидаться, пока билет будет у вас на руках, не нужно. Достаточно подтвержденной заявки.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА

Чтобы получить паспорт болельщика Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, нужно заполнить заявку на сайте www.fan-id.ru. Для этого понадобится документ, удостоверяющий личность (для детей до 14 лет — свидетельство о рождении), входной билет на матч или документ, дающий право на его получение.

Центры выдачи Паспорта болельщика

После получить Паспорт болельщика можно в Центрах выдачи Паспорта болельщика. В Волгограде — в ТРЦ «Европа Сити Молл», пр. Ленина, 54 Б.

Все адреса и график работы российских Центров выдачи Паспорта болельщика.

В центрах Паспорт болельщика может получить ваше доверенное лицо. Для этого понадобится нотариальная доверенность, ксерокопия документа, удостоверяющего личность доверителя, и ваш паспорт.

Почтовые отделения

Россияне могут получить Паспорт болельщика через отделения почтовой связи. В Волгоградской области таких два:

404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 25.

403874, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, 11.

Доставить Паспорта болельщика по почте обещают в среднем за 6−9 календарных дней. При этом вам придет два уведомления — об отправке и о доставке в отделение — по адресу электронной почты и СМС на телефон.

Но, учтите, идти за карточкой придется лично. Получить FAN ID для ребенка до 14 лет, может родитель или другой законный представитель при предъявлении подтверждающих документов. Хранится Паспорт болельщика на почте 30 дней.

ВАЖНО

FAN-ID, оформленный на Кубок конфедераций 2017 года, уже не действителен. На ЧМ-2018 его придется оформлять снова.

Действие Паспорта болельщика и льгот начинается за 10 дней до старта ЧМ-2018, а заканчивается — через 10 дней после финала.

Ближе к началу ЧМ-2018 центры поддержки болельщиков обещают открыть в 13 аэропортах России и у всех стадионов, где пройдут матчи чемпионата.