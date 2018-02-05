Археологи обнаружили «черновик» Стоунхенджа

Источник: Wessex Archaeology

Начало возведения Стоунхенджа, одного из самых известных археологических памятников, построенного из больших менгиров, датируют концом четвертого тысячелетия до нашей эры. Именно тогда, по оценкам археологов, началось строительство главного рва и валов. Возведение знаменитых каменных сооружений началось почти тысячелетием позже — примерно в XXVI веке до нашей эры.

Сооружение в виде множества рвов и пересекающих их насыпей на территории Ларкхилла Wessex Archaeology обнаружили еще в 2016 году: найденные фрагменты коровьих костей, керамических чаш и человеческих черепов позволили исследователям сделать вывод о том, что сооружение использовалось в качестве ритуального центра. Его постройку датировали периодом между 3750 и 3650 годами до нашей эры.

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Недавно археологи под руководством Си Клеггетта (Si Cleggett) обнаружили на территории раскопок девять столбовых ям: по словам исследователей, расположенные по кругу ямы копируют ориентацию каменных столбов Стоунхенджа относительно положения Солнца во время заходов и восходов зимнего и летнего солнцестояний. Тем не менее, исследователи не указывают размер обнаруженных ям и расстояние между ними, поэтому нельзя ничего сказать о масштабе найденной конструкции по отношению к самому Стоунхенджу.

Археологи предположили, что строители древнего сооружения на территории Ларкхилла могли приложить руку и к строительству Стоунхенджа — по крайней мере, с учетом длительного временного промежутка между строительством ларкхиллского ритуального центра и самого древнего памятника, к его раннему планированию.

Считается, что камни, использованные для строительства Стоунхенджа, доставляли с уэльских каменоломен, которые находились в более чем 200 километрах от места возведения памятника.

В 2016 году британские студенты провели эксперимент, в ходе которого пытались выяснить, сколько людей было необходимо для перевозки одного камня: оказалось — на пять человек меньше, чем считалось ранее.