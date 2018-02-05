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18:17 (мск), источник: Газета.Ру

Зачем Меган Маркл игнорирует королевский протокол

С тех пор, как принц Гарри и американская актриса Меган Маркл официально заявили о своих планах пожениться, внешний вид и поведение будущей супруги принца не дает СМИ покоя — Меган регулярно нарушает дипломатический протокол, причем делает это осознанно. Материал «Газеты.Ru» рассказывает, как будущая супруга члена королевской семьи пренебрегает установленными правилами.

Источник: Reuters

На днях наряд, в котором будущая супруга принца Гарри вышла в свет, в очередной взбудоражил СМИ. На церемонии награждения Endeavour Awards, посвященной успехам ветеранов британской армии, Меган Маркл решила нарушить установленный дресс-код. Вместо вечернего платья в пол, как этого требовал заявленный black tie, на ней были черный смокинг от Alexander McQueen и белая блузка.

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Строгий образ в очередной раз напомнил о ее феминистских взглядах. Еще до начала отношений с Гарри Меган принимала активное участие в организации «ООН-Женщины», занимающейся вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. А в 2015 году она даже была назначена адвокатом по лидерству и политическому участию в организации.

Свое чувство стиля Маркл начала демонстрировать с первого совместного выхода в свет с принцем Гарри. Тогда же общественность впервые усомнилась в выборе спутницы члена королевской семьи. На открытие спортивных состязаний «Игры непокоренных» Маркл выбрала белую свободную рубашку и рваные джинсы. К тому же, влюбленные не стеснялись демонстрировать свои чувства и все время держались за руки, что противоречит правилам протокола — выставлять напоказ свои чувства членам королевской семьи категорически не рекомендуется.

Источник: AP 2018

В тот момент Меган Маркл еще не была официальной невестой принца Гарри, так что имела право и ходить в рваных джинсах, и рассказывать о своих отношениях журналу Vanity Fair в сентябре минувшего года.

Мы пара. Мы влюблены. Я уверена, что наступит время, когда нам придется двигаться дальше, появляться перед людьми и рассказывать о себе, но я надеюсь, что люди будут понимать, что это наше время. Оно для нас. Есть что-то, что делает его особенным, но оно просто наше. И мы счастливы. Лично я люблю свою прекрасную любовную историю.
Меган Маркл

Однако ее следующее появление открыло счет числу нарушений королевского протокола, которые допускает Меган Маркл.

Во время официальной фотосессии в саду Кенсингтонского замка Меган появилась на публике без колготок, демонстрируя свои загорелые ноги. Обычно так ведут себя голливудские актрисы, стремясь при любом удобном случае продемонстрировать свое идеальное тело, но точно не члены королевской семьи. Ведь для людей, обладающих титулом, появиться в обществе с голыми ногами практически тоже самое, что выйти в свет в платье без белья. Не смутила актрису и лондонская погода в ноябре.

Источник: AP 2018

Не постеснялась Маркл и дать автограф, хотя по правилам королевской семьи подобный жест категорически запрещен (оставлять свою подпись можно лишь на официальных документах).

В окружении членов королевской семьи Маркл находится уже почти полгода и, вероятно, если бы она считала нужным, чтобы общественность воспринимала ее как Кейт Миддлтон, давно изучила бы королевский протокол и обновила гардероб.

Однако девушка не придает большого значения установленным правилам даже когда дело касается аксессуаров. Казалось бы, если протокол обязует женщина выходить в свет с клатчем иди другой миниатюрной сумочкой, зачем брать что-то громоздкое? Но Маркл нравятся большие сумки от Strathberry — и она их носит.

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Окончательно убедиться в том, что у Маркл своя тактика в выборе одежды, заставил образ, выбранный актрисой для портретной фотосессии после объявления о помолвке.

На снимке не было никакого намека на королевскую скромность, Меган вновь предстала в своем амплуа голливудской звезды. На снимке, опубликованном в аккаунте Twitter Кенсингтонского дворца, Меган позирует в провокационном платье из коллекции британского дизайнера Ralph & Russo осень-зима 2016−2017. Верхняя часть наряда выполнена из черной тонкой сетки и декорирована вышивкой в виде листьев — когда в этом плате на показе дизайнерского дома выходила модель, у нее явно просвечивала грудь. Разумеется, на официальном портрете этот нюанс платья не заметен. Подол платья Маркл сделан из черной сетки, украшенной множеством рюш, и это вполне типичной фасон изделия для звездных мероприятий и фотосессий.

Источник: AFP 2018

Впрочем, создается впечатление, что именно отсутствие стереотипов у Меган Маркл и привлекает принца Гарри. А как иначе объяснить, что принц не просит свою девушку вести себя на публике скромнее, сменить стиль одежды, и даже позволил возлюбленной пренебречь существующими традициями на их будущей свадьбе, за которой будет смотреть вся Великобритания? Маркл собирается сама произнести речь, несмотря на то, что на торжественных мероприятиях в Великобритании делать подобное позволено лишь мужчинам. Но Маркл это не останавливает: девушка вновь хочет публично признаться принцу в своих чувствах и поблагодарить друзей за то, что поддерживали ее.

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