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17:55 (мск), источник: РИА Новости

Бывшая учительница Путина завещала России свою квартиру в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев — РИА Новости. Бывшая учительница Владимира Путина, скончавшаяся в Израиле в конце прошлого года, завещала России свою квартиру в Тель-Авиве, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ.

Источник: РИА Новости

Мина Юдицкая преподавала немецкий язык в ленинградской школе, где в 1960-х годах учился Путин.

«Квартира была завещана ею Российской Федерации. В настоящее время идет процесс выявления наследников Юдицкой с израильской стороны. Когда такие наследники будут выявлены, будет приниматься решение по квартире», — сказал собеседник агентства.

Юдицкая в 1973 году эмигрировала в Израиль. Со своим учеником она встретилась в 2005-м, когда российский лидер приезжал с визитом в еврейское государство. Израильская пресса пишет, что по просьбе Путина ей помогли приобрести небольшую квартиру в Тель-Авиве — по-видимому, ту, о которой идет речь в завещании.

Юдицкая скончалась в декабре прошлого года в возрасте 96 лет.

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