Пожарный вернул владельцу потерянный миллион тенге в ЗКО

Сотрудник районного отдела ЧС вернул потерянный миллион тенге владельцу и забыл об этом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Событие это произошло еще 16 декабря прошлого года, но известно о нем стало лишь после того, как с благодарностью в адрес руководства А. Нажмиддинова обратились владельцы портмоне с миллионом.

«В тот день Аманбай Нажмиддинов около 21 часов вышел из дома и отправился к своим родственникам, которые проживают на другом конце села Таскала. Дорога пролегала по улице Сапарова, где на полпути располагалась районная мечеть. Вот около этой мечети и нашел Аманбай портмоне», — информировали корреспондента МИА «Казинформ» в группе государственного языка и информации ДЧС ЗКО.

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Сотрудник ОЧС подобрал портмоне и решил поискать в нем контакты владельца. В портмоне лежала крупная сумма денег, удостоверение личности, заграничный паспорт и прочее.

«Рассказал родственникам о сложившейся ситуации и спросил, знают ли они владельца. Но вскоре там же в портмоне нашел номер телефона владельца и сообщил о находке. На следующий день он пришел и забрал его, поблагодарил за находку», — говорит А. Нажмиддинов.

Хозяином портмоне оказался Ильяс Сариев — житель Таскалинского района, ныне работающий в городе Тобольск Российской Федерации. Он рассказал Аманбаю, что в портмоне были не только личные деньги Ильяса, но и заработная плата еще нескольких человек.

«Никто бы об этой ситуаций не узнал, если бы в отдел по чрезвычайным ситуациям Таскалинского района не обратилась супруга Ильяса Сариева Жанна. Она написала благодарственное письмо на имя начальника ДЧС ЗКО генерал-майора Ж. Джумашева с просьбой о поощрении бойца пожарной части № 13 А. Нажмиддинова, а также поблагодарила руководство за хорошее нравственное воспитание молодых сотрудников.

В этой связи, руководством ДЧС ЗКО было принято решение о поощрении Аманбая Янгибаевича Нажмиддинова», — рассказали в ДЧС ЗКО.