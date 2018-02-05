До конца года отстранен от должности ректор университета им. Бонч-Бруевича
Отстранение связано с уголовным делом о превышении полномочий.
Отстранение связано с уголовным делом о превышении полномочий.
Временно отстраненный от должности ректора
Отстранение ректора от должности продлено до мая 2018 года в связи с уголовным делом о превышении полномочий.
Сергей Бачевский обвиняется в превышении должностных полномочий в связи с якобы незаконной передачей нежилых помещений в аренду трем коммерческим организациям.
От должности Бачевский отстранен в ноябре 2017-го года.
Тогда же следствие изменило ему меру пресечения на подписку о невыезде, так как ранее ректор содержался под домашним арестом.
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