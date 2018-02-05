До конца года отстранен от должности ректор университета им. Бонч-Бруевича

Временно отстраненный от должности ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций Сергей Бачевский, обвиняемый в превышении должностных полномочий, признался суду в сдаче им в аренду помещений вуза без проведения конкурса, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отстранение ректора от должности продлено до мая 2018 года в связи с уголовным делом о превышении полномочий.

Сергей Бачевский обвиняется в превышении должностных полномочий в связи с якобы незаконной передачей нежилых помещений в аренду трем коммерческим организациям.

От должности Бачевский отстранен в ноябре 2017-го года.