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18:22 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

До конца года отстранен от должности ректор университета им. Бонч-Бруевича

Отстранение связано с уголовным делом о превышении полномочий.

Временно отстраненный от должности ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций Сергей Бачевский, обвиняемый в превышении должностных полномочий, признался суду в сдаче им в аренду помещений вуза без проведения конкурса, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отстранение ректора от должности продлено до мая 2018 года в связи с уголовным делом о превышении полномочий.

Сергей Бачевский обвиняется в превышении должностных полномочий в связи с якобы незаконной передачей нежилых помещений в аренду трем коммерческим организациям.

От должности Бачевский отстранен в ноябре 2017-го года.

Тогда же следствие изменило ему меру пресечения на подписку о невыезде, так как ранее ректор содержался под домашним арестом.

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