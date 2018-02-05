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18:23 (мск), источник: РИА Крым

Ученые Крыма выясняют, почему дельфины выбрасываются на берег

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости Крым. Специалисты Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского занялись изучением причин массового выброса на берег черноморских дельфинов. Об этом сообщил врио директора учреждения Роман Горбунов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, станция приступила к исследованиям в прошлом году. Крымские ученые создали систему оповещения о выбросах млекопитающих на берег на юго-восточном побережье полуострова. Благодаря ей специалисты оперативно реагируют на случаи, выезжают на место и проводят необходимые обследования.

Как отметил Горбунов, эта работа только началась, но первые результаты уже есть.

«Малый флот, которым располагает Карадгская научная станция, позволяет регулярно обследовать акваторию Черного моря от Феодосии до Нового Света, проводить учеты. Определены места, где дельфины наиболее часто выбрасываются на берег. Почему это происходит, пока сказать сложно. Этот вопрос находится в стадии изучения», — сказал врио директора станции.

При этом специалист констатировал, что с каждым годом на берег выбрасывается все больше черноморских дельфинов, и далеко не всегда гибель млекопитающих происходит из-за механических повреждений — от рыболовных сетей или винтов судов.

«Мы создаем у себя патологоанатомическую лабораторию для вскрытия дельфинов. На это нужно получить очень много разрешений, потому что дельфины являются краснокнижными животными. Но это чисто технические проблемы, которые мы пройдем. Это позволит сделать вскрытие, отправить пробы на токсикологическую, биохимическую экспертизу и выявить причины гибели», — подчеркнул Горбунов.

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