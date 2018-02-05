Ученые Крыма выясняют, почему дельфины выбрасываются на берег

Источник: РИА "Новости"

По его словам, станция приступила к исследованиям в прошлом году. Крымские ученые создали систему оповещения о выбросах млекопитающих на берег на юго-восточном побережье полуострова. Благодаря ей специалисты оперативно реагируют на случаи, выезжают на место и проводят необходимые обследования.

Как отметил Горбунов, эта работа только началась, но первые результаты уже есть.

«Малый флот, которым располагает Карадгская научная станция, позволяет регулярно обследовать акваторию Черного моря от Феодосии до Нового Света, проводить учеты. Определены места, где дельфины наиболее часто выбрасываются на берег. Почему это происходит, пока сказать сложно. Этот вопрос находится в стадии изучения», — сказал врио директора станции.

При этом специалист констатировал, что с каждым годом на берег выбрасывается все больше черноморских дельфинов, и далеко не всегда гибель млекопитающих происходит из-за механических повреждений — от рыболовных сетей или винтов судов.