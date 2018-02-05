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18:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский облздрав открестился от попавшей на видео машины «скорой» без двери

Ролик появился в соцсетях.

Горожане сняли на видео машину «скорой», которая едет по проспекту Патриотов с оторванной дверью. На балансе БУЗ ВО «Воронежская станция скорой медицинской помощи» автомобиля с таким государственным номером нет, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе департамента здравоохранения области в понедельник, 5 февраля.

В департаменте отметили, что санитарные автомобили выпускают на линии в технически исправном состоянии. Если у машин находят различные поломки, их направляют на ремонт.

Видеозапись появилась в группе «Воронеж VRN» «ВКонтакте» в пятницу, 2 февраля. Горожане активно обсуждали ролик в соцсети.

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