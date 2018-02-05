В Ялте наводят порядок на Приморском пляже

«На Приморском пляже началась работа по очищению прибрежной территории от нестационарных торговых объектов, владельцы которых после окончания договора аренды отказались демонтировать объекты самостоятельно», — написала Елена Сотникова.

Работами занимается местный МУП «Объединенная управляющая компания», который взял на себя ответственное хранение демонтированных строений, а после взыщет средства, потраченные на снос.

«Предприятие занимается очисткой Приморского пляжа от устаревших плитки, пляжных навесов и иных конструкций. Все они будут заменены на более современные и привлекательные в новом проекте реконструкции, который вскоре будет представлен администрацией Ялты на суд общественности», — сообщила глава курортного города.