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17:58 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте наводят порядок на Приморском пляже

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости Крым. В Ялте начались работы по благоустройству Приморского пляжа. Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации курортного города Елена Сотникова. По ее словам, проводится целый комплекс работ, среди которых снос нестационарных объектов.

«На Приморском пляже началась работа по очищению прибрежной территории от нестационарных торговых объектов, владельцы которых после окончания договора аренды отказались демонтировать объекты самостоятельно», — написала Елена Сотникова.

Работами занимается местный МУП «Объединенная управляющая компания», который взял на себя ответственное хранение демонтированных строений, а после взыщет средства, потраченные на снос.

«Предприятие занимается очисткой Приморского пляжа от устаревших плитки, пляжных навесов и иных конструкций. Все они будут заменены на более современные и привлекательные в новом проекте реконструкции, который вскоре будет представлен администрацией Ялты на суд общественности», — сообщила глава курортного города.

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