Министерство культуры разрешило «Смерть Сталина»

Фильм 4.7 Смерть Сталина 2017 / Великобритания, Франция / 1 ч. 46 мин. The Death of Stalin драма комедия ...

Первоначально она была назначена в кинотеатрах Минска на 25 января, но показы были отменены. Так как фильм запретили в России, в Министерстве культуры РБ решили просмотреть фильм до премьеры.

Теперь же стало известно, что белорусский Минкульт не имеет претензий к фильму, который одни считают «черной комедией», другие — острой сатирой, сообщает «Беларусский журнал».

Когда состоится премьера фильма, пока не сообщается.