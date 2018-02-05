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18:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Министерство культуры разрешило «Смерть Сталина»

В Беларуси покажут фильм «Смерть Сталина». Премьера состоится с опозданием.

Фильм
4.7
Смерть Сталина
2017 / Великобритания, Франция / 1 ч. 46 мин.
The Death of Stalin
драмакомедия...

Первоначально она была назначена в кинотеатрах Минска на 25 января, но показы были отменены. Так как фильм запретили в России, в Министерстве культуры РБ решили просмотреть фильм до премьеры.

Теперь же стало известно, что белорусский Минкульт не имеет претензий к фильму, который одни считают «черной комедией», другие — острой сатирой, сообщает «Беларусский журнал».

Когда состоится премьера фильма, пока не сообщается.

«Смерть Сталина» — фильм британского режиссера Армандо Ионуччи. Министерство культуры России нашло в работе признаки экстремизма и «материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека».

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