Дятлы научат людей лечить черепно-мозговые травмы

Источник: Patti Black / СС0

Одной десятой силы, с которой дятел бьет по стволу дерева, хватило бы, чтобы человек получил сотрясение мозга — а дятлы выдерживаю серии из 10−14 таких ударов и как будто не чувствуют неприятных последствий. устройство черепа этих птиц уже послужило источником вдохновения для создателей мотоциклетных шлемов и спецсредств защиты для строителей. Но недавно ученые выяснили, что постоянные удары по голове все-таки не проходят для дятлов бесследно. Со временем в их мозге накапливается белок, избыток которого возникает у людей в результате черепно-мозговых травм. Ученые полагают, что этот белок отчасти спасает дятлов от разрушительных последствий ударной нагрузки на голову.

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Авторы работы, опубликованной в журнале PLOS One, собрали десять сохраненных в консерванте черепов нескольких видов дятлов из музейных коллекций; для сравнения взяли птиц того же размера, которые не дробят древесину ударами клюва. Подобную работу орнитологи проделывали в середине семидесятых, но на этот раз ученые воспользовались современными аналитическими методами, которых сорок лет назад не существовало.

В восьми из 10 черепов обнаружилась высокая концентрация белков. В мозге других птиц этого белка не было. Отложения белков у дятлов всегда находились в передней части мозга — там же, где они накапливается у людей, страдающих от травматической энцефалопатии. Затем ученые взяли пробы белка из этих скоплени. Исследователи искали тау-белки — те самые, которые, выпадая в осадок в нейронах человеческого мозга, вызывают дегенеративные процессы, в том числе травматическая энцефалопатия и болезнь Альцгеймера. Тау-белки обнаружились в мозге трех из десяти птиц, но и этого было достаточно, чтобы потрясти ученых.