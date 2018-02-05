Дятлы научат людей лечить черепно-мозговые травмы
Ученые выяснили, что в мозге дятлов, как и у людей с болезнью Альцгеймера или травмой черепа, накапливаются вредные
Ученые выяснили, что в мозге дятлов, как и у людей с болезнью Альцгеймера или травмой черепа, накапливаются вредные
Одной десятой силы, с которой дятел бьет по стволу дерева, хватило бы, чтобы человек получил сотрясение мозга — а дятлы выдерживаю серии из 10−14 таких ударов и как будто не чувствуют неприятных последствий. устройство черепа этих птиц уже послужило источником вдохновения для создателей мотоциклетных шлемов и спецсредств защиты для строителей. Но недавно ученые выяснили, что постоянные удары по голове
Авторы работы, опубликованной в журнале PLOS One, собрали десять сохраненных в консерванте черепов нескольких видов дятлов из музейных коллекций; для сравнения взяли птиц того же размера, которые не дробят древесину ударами клюва. Подобную работу орнитологи проделывали в середине семидесятых, но на этот раз ученые воспользовались современными аналитическими методами, которых сорок лет назад не существовало.
В восьми из 10 черепов обнаружилась высокая концентрация белков. В мозге других птиц этого белка не было. Отложения белков у дятлов всегда находились в передней части мозга — там же, где они накапливается у людей, страдающих от травматической энцефалопатии. Затем ученые взяли пробы белка из этих скоплени. Исследователи искали
Выяснив, как дятлы справляются с избытком
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