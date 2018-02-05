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19:00 (мск), источник: Publika.md

В Молдове не хватает координаторов по трансплантации органов

Их всего девять на всю Молдову.

Источник: Publika.md

Это координаторы по трансплантации, врачи, которые убеждают семьи погибших пожертвовать органы, чтобы спасти чью-то жизнь.

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Одна из них — Корнелия Гуцу-Бахова, анестезиолог-реаниматолог больницы Святой Троицы. Врачом она хотела стать с детства, окончила кишиневский медуниверситет, а этой специальности училась за границей — во Франции, Испании и Турции. Эта работа, по ее словам, требует особой подготовки. А еще — терпения и выдержки.

«Это всегда тяжело. Нужна психологическая подготовка, чтобы сначала сообщить родным пациента о его смерти, а затем убедить их отдать часть его тела», — сказала координатор по трансплантации Корнелий Гуцу-Бахова.

В Агентстве по трансплантации говорят, что число пересадок в стране растет из года в год. И нехватка координаторов ощущается все острее.

«В этом году, согласно национальной программе, должности координаторов по трансплантации появятся в больницах Бельц и Кагула, а также в районных клиниках в Хынчештах, Унгенах и Оргееве», — сообщил директор Агентства по трансплантации Игорь Кодряну.

Корнелия Гуцу-Бахова, между тем, уже стала наставницей для двоих врачей в больнице Святой Троицы.

«Я прошел двухмесячные онлайн-курсы в Барселоне, а чтобы набраться опыта, был на тренинге в Турции», — сказал анестезиолог-реаниматолог больницы Святой Троицы Виктор Гарбуз.

«Мы надеемся получить как можно больше положительных ответов, чтобы дать шанс на новую жизнь как можно большему числу пациентов», — сообщила реаниматолог больницы Святой Троицы Ираида Камерзан.

Координаторы по трансплантации есть также в столичной больнице скорой помощи, в Институте нейрохирургии и в РКБ. Зарплата такого специалиста — около семи тысяч леев.

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