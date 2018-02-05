В Молдове не хватает координаторов по трансплантации органов
Их всего девять на всю Молдову.
Их всего девять на всю Молдову.
Это координаторы по трансплантации, врачи, которые убеждают семьи погибших пожертвовать органы, чтобы спасти
Одна из них — Корнелия
«Это всегда тяжело. Нужна психологическая подготовка, чтобы сначала сообщить родным пациента о его смерти, а затем убедить их отдать часть его тела», — сказала координатор по трансплантации Корнелий
В Агентстве по трансплантации говорят, что число пересадок в стране растет из года в год. И нехватка координаторов ощущается все острее.
«В этом году, согласно национальной программе, должности координаторов по трансплантации появятся в больницах Бельц и Кагула, а также в районных клиниках в Хынчештах, Унгенах и Оргееве», — сообщил директор Агентства по трансплантации Игорь Кодряну.
Корнелия
«Я прошел двухмесячные
«Мы надеемся получить как можно больше положительных ответов, чтобы дать шанс на новую жизнь как можно большему числу пациентов», — сообщила реаниматолог больницы Святой Троицы Ираида Камерзан.
Координаторы по трансплантации есть также в столичной больнице скорой помощи, в Институте нейрохирургии и в РКБ. Зарплата такого специалиста — около семи тысяч леев.
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