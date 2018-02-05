Жители Дондюшан недовольны повышением тарифов на вывоз мусора

«Мой внук — студент. Ходила к заместителю мэра, а он сказал, что неважно, где он учится, в Кишинёве или в другом месте, я всё равно должна за него платить». Кроме того, выяснилось, что всем жителям дали разные номера счетов, на которые нужно вносить плату за вывоз отходов. В связи с этим горожане обратились в районную прокуратуру.

«Смотрите, Пушкаш Валентин на счёт 4061, дальше Добенко Нина — на 4065. Деньги идут на разные счёта, кто-то платит на один счёт, кто-то на другой».



В акции протеста приняли участие и сотрудники Санитарной службы, которой мэрия задолжала 300 тысяч леев.



«Мы тоже должны теперь поставщикам нефти и другим экономическим агентам, с которыми работаем. Сотрудники предприятия уже несколько месяцев не получают зарплату», — сказал директор Санитарной службы Марчел Врабие.



«Сидим без денег уже четыре месяца. У нас кредит, а мы не можем платить. Одалживаем у друзей, у знакомых».



К протестующим вышел один из местных советников. А вот мэра Ивана Белчуга, который был избран по спискам «Нашей партии», на рабочем месте не оказалось.



«У нас нет тесного взаимодействия с гражданами, их поздно информируют. Мы проводим публичные слушания, но на них приходит мало человек», — сказал советник мэрии Дондюшан Руслан Заплитный.



Местные жители грозятся протестовать до тех пор, пока мэрия не пересмотрит тарифы.