Майк Тайсон прилетит в Екатеринбург

На соревнования Тайсон приглашен в качестве почетного гостя. Вместе с остальными зрителями он будет наблюдать за 15 схватками между бойцами MMA.

В качестве главных поединков заявлены встреча тяжеловеса Сергея Харитонова (25 строчка в рейтинге MMA) и американца Джоуи Бельтрана, а также бой между экс-чемпионом АСВ Денисом Гольцовым и болгарином Атанасом Джамбазовым.

Кроме указанных бойцов, в Екатеринбурге соберутся спортсмены из Франции, Бразилии, Польши и Украины, а также из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Майк Тайсон в первую очередь известен как самый молодой чемпион мира в тяжелом весе. Этот титул он получил, когда ему было 20 лет. В 21 год он стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.