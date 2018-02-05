Майк Тайсон прилетит в Екатеринбург
Прославленный американский боксер Майк Тайсон прилетит 25 февраля в Екатеринбург на серию боев, которая пройдет в этот день в КРК «Уралец».
Прославленный американский боксер Майк Тайсон прилетит 25 февраля в Екатеринбург на серию боев, которая пройдет в этот день в КРК «Уралец».
На соревнования Тайсон приглашен в качестве почетного гостя. Вместе с остальными зрителями он будет наблюдать за 15 схватками между бойцами MMA.
В качестве главных поединков заявлены встреча тяжеловеса Сергея Харитонова (25 строчка в рейтинге MMA) и американца Джоуи Бельтрана, а также бой между
Кроме указанных бойцов, в Екатеринбурге соберутся спортсмены из Франции, Бразилии, Польши и Украины, а также из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Майк Тайсон в первую очередь известен как самый молодой чемпион мира в тяжелом весе. Этот титул он получил, когда ему было 20 лет. В 21 год он стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Он является единственным боксером в мире, который шесть раз подряд защитил титул абсолютного чемпиона (WBC, WBA, IBF). В общей сложности на счету Тайсона было 58 боев. В 50 из них он одержал победу (44 нокаутом). В 2005 году американский тяжеловес фактически закончил профессиональную карьеру.
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