Улице Узбекской во Владивостоке могут дать имя погибшего в Сирии летчика

Источник: Sputnik

«С инициативой выступили приморские общественники из “Гражданского патруля”. Соответствующее обращение направлено сегодня на имя главы города Владивостока Виталия Bepкeeнкo и председателя Думы Андрея Брика», — говорится в сообщении организации.

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Общественники просят рассмотреть в качестве вариантов Узбекскую, Хивинскую или ныне безымянную улицу в строящемся микрорайоне «Снеговая Падь».

«Считаем, имя защитника Отечества в названии части города сохранит уважительное отношение к его памяти на века», — говорит активист «Гражданского патруля» во Владивостоке Андрей Колов.

Как сообщало ранее Минобороны РФ, российский самолет Су-25 сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимает меры по возвращению тела российского летчика.