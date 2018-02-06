Женщины возмутились выпуском специальных чипсов для женщин
Представители Doritos, по всей видимости, полагают, что просыпать чипсы, громко хрустеть ими, попутно пачкая пальцы — это удел исключительно мужчин.
Представители Doritos, по всей видимости, полагают, что просыпать чипсы, громко хрустеть ими, попутно пачкая пальцы — это удел исключительно мужчин.
«Это одна из самых глупых идей в мире», — отметила пользовательница «Твиттера».
«Никогда не встречала женщину, которая не любила бы облизывать пальцы, хрустеть чипсами и
Представители Doritos подобные претензии пока не прокомментировали.
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