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10:58 (мск), источник: Вести.Ru

Женщины возмутились выпуском специальных чипсов для женщин

Представители Doritos, по всей видимости, полагают, что просыпать чипсы, громко хрустеть ими, попутно пачкая пальцы — это удел исключительно мужчин.

Интернет-пользовательницы отметили, что подобное поведение связано с воспитанностью того или иного человека, а не с его полом.

«Это одна из самых глупых идей в мире», — отметила пользовательница «Твиттера».

«Никогда не встречала женщину, которая не любила бы облизывать пальцы, хрустеть чипсами и когда-либо пыталась положить пакет с ними в дамскую сумочку», — заявила еще одна блогерша.

Представители Doritos подобные претензии пока не прокомментировали.

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