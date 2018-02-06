Женщины возмутились выпуском специальных чипсов для женщин

Интернет-пользовательницы отметили, что подобное поведение связано с воспитанностью того или иного человека, а не с его полом.

«Никогда не встречала женщину, которая не любила бы облизывать пальцы, хрустеть чипсами и когда-либо пыталась положить пакет с ними в дамскую сумочку», — заявила еще одна блогерша.