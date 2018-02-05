Московского прокурора Шурыгина наказали за хамскую езду на мамином Hummer

По данным телеканала, сотрудник прокуратуры одолжил у матери Hummer и хотел проехать на нем к кафе на территории заповедника, но сотрудники ЧОП отказались пропускать его. Тогда старший советник юстиции позвонил напрямую начальнику ОВД, потребовав вызвать на место наряд полиции. Охранников задержали и забрали в отделение.

Впоследствии скандальная история стала поводом для проведения служебной проверки, по итогам которой комиссия пришла к выводу, что Шурыгин опорочил честь прокурорского работника. Ему был объявлен выговор.