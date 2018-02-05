Число заболевших гепатитом в Карагандинской области продолжает расти

Источник: Informburo.kz

В одной из школ Темиртау, ученики которой оказалась заражены гепатитом, работники столовой отказались давать детям стаканы для питья кипячённой воды. Как оказалось, самовольничают арендаторы столовой. Директор лицея не смог договориться с ними о предоставлении посуды под воду.

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«Они (арендаторы — Авт.) должны обеспечить нормальный питьевой режим. Сейчас они его не обеспечивают», — рассказал директор первого темиртауского классического лицея Аголь Пашин.

Повара свои действия объясняют вспышкой гепатита «А».

«Мы не можем контролировать процесс питьевого режима. В плане чистая и грязная посуда, и дети по ошибке могут использовать грязный стакан несколько раз, что приведёт, соответственно, к заражению ребёнка по следующей цепочке», — прокомментировала заведующая производством столовой Людмила Горнова.

В департаменте общественного здоровья считают, что администрация школы должна письменно обговаривать такие детали с арендаторами столовой. Врачи же рекомендуют родителям на время вирусной активности проявить бдительность. Давать детям индивидуальную посуду, из которой можно было бы пить кипяченую воду в столовой.

В середине января 2018 года в одной из школ Караганды гепатитом А заболели ученики. В конце месяца в городе уже заболел 51 человек, 14 из них — ученики одной школы.