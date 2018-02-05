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21:39 (мск), источник: Sputnik.by

Мозырское кунг-фу: девушки ногами разбили 38 секций бетонного забора

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении двух молодых жительниц деревни Козенки Мозырского района, которые ногами умудрились разбить 38 секций бетонного забора, сообщил телеканал «Мозырь».

Источник: Sputnik.by
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По информации телеканала, поврежденным оказался забор местного коммунального предприятия, сотрудники которого обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Работники РОВД оперативно выяснили личности вандалов — ими оказались две местные девушки, одна — будущий воспитатель, вторая — парикмахер.

Сообщается, что подруги вечером гуляли, но внезапно поссорились и даже немного подрались, а затем взялись за бетонный забор, разбив ногами 38 его секций.

Милиция возбудила в отношении девушек уголовное дело, им также придется возместить ущерб, сумма которого составила 543 рубля.

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