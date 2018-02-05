Мозырское кунг-фу: девушки ногами разбили 38 секций бетонного забора

По информации телеканала, поврежденным оказался забор местного коммунального предприятия, сотрудники которого обратились с заявлением в правоохранительные органы.
Работники РОВД оперативно выяснили личности вандалов — ими оказались две местные девушки, одна — будущий воспитатель, вторая — парикмахер.
Сообщается, что подруги вечером гуляли, но внезапно поссорились и даже немного подрались, а затем взялись за бетонный забор, разбив ногами 38 его секций.
Милиция возбудила в отношении девушек уголовное дело, им также придется возместить ущерб, сумма которого составила 543 рубля.
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