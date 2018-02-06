В Ташкенте приземлился самолет с Кубком чемпионата мира по футболу

Источник: UzReport.news

В рамках мирового турне, золотой Кубок сопровождает чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбе.

Отметим, что в конце января Кубок начал своё путешествие по более чем 50 странам мира. За 9 месяцев своего путешествия легендарный трофей преодолеет 126 тысяч километров, побывав в 91 городе на шести континентах.