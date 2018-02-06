В Хабаровском крае дороги заваливают шлаком вместо песка

О том, что в Советско-Гаванском районе для борьбы с гололёдом используют шлак, стало известно благодаря местным жителям. Фотографии, на которых видно, как дорожная техника рассыпает в посёлках Майский и Бяудэ угольную золу, опубликовали районные СМИ.

«К нам поступила информация, что вместо песка в поселках используют шлак. Активисты Народного фронта незамедлительно выехали на место. Информация нашла свое подтверждение. Шлак считается опасным материалом. Он может быть радиоактивным, например, к тому же угольная пыль, которая вполне может стать визитной карточкой нашего района, не только портит обувь, но и обостряет болезни астматиков и аллергиков. Наносится вред окружающей среде», — рассказал активист ОНФ Юрий Светличный.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты направили обращения в адрес прокурора Хабаровского края, начальника управления государственного контроля и лицензирования правительства региона, а также главы Советско-Гаванского района. Их попросили предоставить информацию о происхождении угля и процессе, в результате которого получился шлак — на него должны быть документы, которые подтверждают безопасность для человека и окружающей среды.