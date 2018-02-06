Возобновилась работа «воздушных подушек» из Казани в Верхний Услон

Из Казанского речного порта суда отправляются ежедневно в 7.00, 9.00, 12.00, 15.00 и 17.00. Время в пути — восемь минут. Из Верхнего Услона «подушка» уходит сразу же после прибытия — в 7.10, 9.10, 12.10, 15.10 и 17.10.