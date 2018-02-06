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10:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

Возобновилась работа «воздушных подушек» из Казани в Верхний Услон

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Казанский речной порт возобновил работу судов на воздушных подушках из Казани в Верхний Услон. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Работа судов на воздушных подушках была отменена вчера, 5 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий.

Из Казанского речного порта суда отправляются ежедневно в 7.00, 9.00, 12.00, 15.00 и 17.00. Время в пути — восемь минут. Из Верхнего Услона «подушка» уходит сразу же после прибытия — в 7.10, 9.10, 12.10, 15.10 и 17.10.

Также будние дни дополнительно организован рейс из Казани в 17.40 и обратно из Верхнего Услона в 17.50. Вместимость судна составляет от семи до девяти человек.

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