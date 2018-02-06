В Апшеронском районе открыли новые термальные источники

На термальные источники приезжают туристы со всей страны.

«Приезжаю отдыхать, соответственно, на источники езжу спину греть — мне помогает после травмы спины, она меньше болеть начинает», — рассказал житель Подмосковья Александр Калюжный.

«Меня это расслабляет, успокаивает, еще, я думаю, это полезно для кожи, для женщин полезно очень. Мы даже обтирались снегом», — отметила жительница Краснодара Ирина Зиберт.

Термальные источники — это часть бальнеотерапии. Медики предупреждают: чем выше температура, тем меньше времени стоит находиться в минеральной воде. После принятия таких процедур не рекомендуется посещать сауну.