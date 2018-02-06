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11:00 (мск), источник: Кубань 24

В Апшеронском районе открыли новые термальные источники

В межсезонье целебные воды в Краснодарском крае посетили тысячи человек. Оздоровительные туры все чаще стала выбирать молодежь.

На термальные источники приезжают туристы со всей страны.

«Приезжаю отдыхать, соответственно, на источники езжу спину греть — мне помогает после травмы спины, она меньше болеть начинает», — рассказал житель Подмосковья Александр Калюжный.

«Меня это расслабляет, успокаивает, еще, я думаю, это полезно для кожи, для женщин полезно очень. Мы даже обтирались снегом», — отметила жительница Краснодара Ирина Зиберт.

Термальные источники — это часть бальнеотерапии. Медики предупреждают: чем выше температура, тем меньше времени стоит находиться в минеральной воде. После принятия таких процедур не рекомендуется посещать сауну.

Зато при правильном погружении источники практически «перезагружают организм» — улучшают концентрацию мозга, обновляют кожный покров и помогают в работе щитовидной железы. После купаний смывать с себя целебную воду не рекомендуется как минимум 12 часов.

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