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10:54 (мск), источник: Восток Медиа

Власти Хабаровского края разберутся с индексацией выплат опекунам

Постоянный комитет парламента Хабаровского края по социальной защите на селения и здравоохранению подготовил и согласовал вопросы, на которые ответит губернатор региона в ходе традиционного отчёта перед депутатами по итогам прошедшего года. Темы для беседы с народными избранниками предлагают все комитеты Закдумы.

Источник: Reuters

Одним из вопросов, на которые будет отвечать Вячеслав Шпорт, станет отсутствие индексации выплат для опекунов и попечителей. Сумма поддержки, установленная краевым законом, не меняется с 2012 года, хотя должна повышаться ежегодно.

«Сегодня это 7 210 рублей на содержание ребёнка. Это важный вопрос, родители об этом говорят — но деньги на индексацию в бюджете не заложены», — рассказала председатель думского комитета Ирина Штепа.

Депутат Виктор Постников предложил внести необходимые изменения в нормативную базу и, соответственно, внести коррективы в бюджет региона. По его мнению, правительство края в данном случае не исполняет закон, и за это кто-то должен понести ответственность.

Члены комитета попросят губернатора рассказать о планах по увеличению количества мест для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: сегодня их всего 16 на весь край. Вячеславу Шпорту предложат прокомментировать недофинансирование региональной медицины и снижение бюджетных затрат на здравоохранение, а также ход строительства фельдшерско-акушерских пунктов в районах.

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