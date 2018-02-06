7 февраля в ряде домов Казани не будет света
Отключение коснется домов Вахитовского, Приволжского и Советского районов.
Отключение коснется домов Вахитовского, Приволжского и Советского районов.
(Город Казань KZN.RU, 6 февраля). 7 февраля в ряде домов Казани отключат электричество. Это связано с плановыми ремонтными работами, сообщается на сайте ОАО «Сетевая компания».
С 8.00 до 17.00 света не будет в домах Вахитовского района по адресам: ул. Г. Камала, 55, ул. Татарстан, 60, 62, 66 а, 70, 72, ул. Тинчурина, 7, 9, ул. Х. Такташ, 119, 121.
С 9.00 до 16.00 электричество отключат в пос. Отары Приволжского района по улицам Дачная, Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Молодежная, Озерная, Правды, Приволжская, Приозерная,
С 9.00 до 18.00 света не будет в пос. Кульсеитово Советского района по улицам Акъяр, Поэта Каменева, Тургай, Туполева, Чулпан.
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