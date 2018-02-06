7 февраля в ряде домов Казани не будет света

(Город Казань KZN.RU, 6 февраля). 7 февраля в ряде домов Казани отключат электричество. Это связано с плановыми ремонтными работами, сообщается на сайте ОАО «Сетевая компания».

С 8.00 до 17.00 света не будет в домах Вахитовского района по адресам: ул. Г. Камала, 55, ул. Татарстан, 60, 62, 66 а, 70, 72, ул. Тинчурина, 7, 9, ул. Х. Такташ, 119, 121.

С 9.00 до 16.00 электричество отключат в пос. Отары Приволжского района по улицам Дачная, Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Молодежная, Озерная, Правды, Приволжская, Приозерная, Поперечно-Молодежная, Центральная, 10 лет Октября.