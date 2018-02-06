Рожденным в день Хабаровского края выплатят 50 тысяч рублей

Источник: Комсомольская правда

Ежегодно в день рождения края на свет появляются от 40 до 58 малышей, в прошлом году в этот день акушеры приняли 45 новорожденных. Семьи детей, которые родятся 20 октября 2018 года — в день 80-летия Хабаровского края, поощрят удвоенным пособием — такое решение принял губернатор.

— Решение об увеличении выплат до 50 тысяч рублей на каждого новорожденного продиктовано приоритетностью мер поддержки материнства и детства, а также демографии в целом, — проводит слова Вячеслава Шпорта пресс-служба правительства Хабаровского края. — Новая традиция поощрять семьи за рождение детей в День края зародилась в прошлом году и будет поддержана в дальнейшем.