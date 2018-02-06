Рожденным в день Хабаровского края выплатят 50 тысяч рублей
В прошлом году сумма единовременного пособия составляла 20 тысяч.
В прошлом году сумма единовременного пособия составляла 20 тысяч.
Ежегодно в день рождения края на свет появляются от 40 до 58 малышей, в прошлом году в этот день акушеры приняли 45 новорожденных. Семьи детей, которые родятся 20 октября 2018 года — в день 80-летия Хабаровского края, поощрят удвоенным пособием — такое решение принял губернатор.
— Решение об увеличении выплат до 50 тысяч рублей на каждого новорожденного продиктовано приоритетностью мер поддержки материнства и детства, а также демографии в целом, — проводит слова Вячеслава Шпорта
Напомним, что в 2017 году сумма пособия составляла 20 тысяч рублей на одного ребенка, кроме того, родителям вручали памятную медаль с изображением герба каря на лицевой стороне и аиста на оборотной.
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