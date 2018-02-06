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10:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Десантники» накололи пенсионерам дров и поиграли с детьми

В Хабаровском крае завершилась всероссийская акция.

Участники хабаровского «Снежного десанта» в рамках всероссийской патриотической акции несколько дней кололи дрова, белили дома, убирали снег во дворах пенсионеров и ветеранов в Полетном района им. Лазо, а также провели занимательные квесты с детьми.

Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», 13 студентов отправились в район им. Лазо, чтобы помочь местному населению справиться с обременительными домашними делами.

 — Пенсионерам и ветеранам бывает сложно выполнить ту или иную работу, а многим из них некому помочь. Акция «Снежный десант» как раз решает эту проблему. В течение трех дней бойцы студенческих отрядов ТОГУ и ДВГМУ помогали по домашнему хозяйству тем, кто в этом действительно нуждается. Для этого мы обратились в местную социальную службу, где нам рассказали о людях, которые состоят на таком учете. Затем вместе со специалистом шли знакомиться с семьей, члены которой просили о конкретной помощи. Кому-то нужно было побелить дом, кому-то принести воды. За эти дни мы успели почистить от снега 7 дворов и наколоть 6 машин дров, — рассказывает участница акции Елизавета Болдырева.

Помимо этого студенты провели профориентационную работу с детьми, подготовили для них развлекательную программу.

 — Для школьников мы провели веселые старты, квесты, концерт, игры на логику, уроки по прикладному творчеству и по истории Хабаровского края. Также были и интерактивные занятия, курсы видеомонтажа и фоторедактора, — дополнила Елизавета Болдырева.

Акцией «Снежный десант» заинтересовались уже и в других районах края, поэтому в дальнейшем она станет более масштабной.

 — Мы рады, что наконец-то смогли присоединиться к этому всероссийскому мероприятию. К слову, жителям поселка такая акция тоже пришлась по душе, а администрация пригласила приехать к ним и в следующем году. Представители соседних сел — Георгиевка и Мухен, тоже высказали желание стать следующим пунктом «приземления» «Снежного десанта». Именно поэтому мы планируем расширяться, удвоить количество студентов и разъехаться помогать всему Хабаровскому краю, причем не только на пару дней, — поделился планами региональный руководитель проекта Михаил Чувашов. Кстати, «Снежный десант» проводится в зимнее каникулярное время. Проводить его в другие дни сложно из-за учебы, а летом же бойцы студенческих отрядов выполняют работу непосредственно на тех объектах, куда их трудоустраивают.

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