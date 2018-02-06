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10:42 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинские хоккеисты оспорят недопуск на Олимпиаду в суде

Челябинские хоккеисты оспорят недопуск на Олимпиаду в суде.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Стали известны имена спортсменов, подавших апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) из-за недопуска на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Среди них — и воспитанники южноуральского хоккея, челябинцы Валерий Ничушкин и Антон Белов и магнитогорец Алексей Береглазов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу CAS.

Всего в списке — 32 человека. Помимо хоккеистов, в нем также, в частности, лыжники, биатлонисты, фигуристы. Рассмотрение апелляций, согласно заявлению CAS, скорее всего, состоится завтра, 7 февраля.

Напомним, ранее CAS оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских Игр и лишенных наград Сочи-2014. После чего Олимпийский комитет России попросил МОК пригласить 13 из них (в том числе и южноуральскую конькобежку Ольгу Фаткулину) и еще двух тренеров в Пхенчхан, однако этот запрос был накануне отклонен.

Ранее также были отстранены пятеро российских хоккеистов. Помимо Белова, Ничушкина и Береглазова, это Михаил Науменков из ЦСКА и Сергей Плотников (СКА Санкт-Петербург). Однако олимпийский хоккейный турнир все же не пройдет без участия челябинцев: в состав сборной попали трое уроженцев южноуральской столицы — Вячеслав Войнов и Николай Прохоркин (оба сейчас представляют СКА) и Никита Нестеров (ЦСКА). Первый матч сборная России проведет 15 февраля против команды Словакии.

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Во время загрузки произошла ошибка.
5 февраля© Ньюстюб
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