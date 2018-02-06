Челябинские хоккеисты оспорят недопуск на Олимпиаду в суде.

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Стали известны имена спортсменов, подавших апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) из-за недопуска на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Среди них — и воспитанники южноуральского хоккея, челябинцы Валерий Ничушкин и Антон Белов и магнитогорец Алексей Береглазов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу CAS.

Всего в списке — 32 человека. Помимо хоккеистов, в нем также, в частности, лыжники, биатлонисты, фигуристы. Рассмотрение апелляций, согласно заявлению CAS, скорее всего, состоится завтра, 7 февраля.

Напомним, ранее CAS оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских Игр и лишенных наград Сочи-2014. После чего Олимпийский комитет России попросил МОК пригласить 13 из них (в том числе и южноуральскую конькобежку Ольгу Фаткулину) и еще двух тренеров в Пхенчхан, однако этот запрос был накануне отклонен.