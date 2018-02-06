Челябинские хоккеисты оспорят недопуск на Олимпиаду в суде
Челябинские хоккеисты оспорят недопуск на Олимпиаду в суде.
Челябинские хоккеисты оспорят недопуск на Олимпиаду в суде.
Стали известны имена спортсменов, подавших апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS)
Среди них — и воспитанники южноуральского хоккея, челябинцы Валерий Ничушкин и Антон Белов и магнитогорец Алексей Береглазов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Всего в списке — 32 человека. Помимо хоккеистов, в нем также, в частности, лыжники, биатлонисты, фигуристы. Рассмотрение апелляций, согласно заявлению CAS, скорее всего, состоится завтра, 7 февраля.
Напомним, ранее CAS оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских Игр и лишенных наград Сочи-2014. После чего Олимпийский комитет России попросил МОК пригласить 13 из них (в том числе и южноуральскую конькобежку Ольгу Фаткулину) и еще двух тренеров в Пхенчхан, однако этот запрос был накануне отклонен.
Ранее также были отстранены пятеро российских хоккеистов. Помимо Белова, Ничушкина и Береглазова, это Михаил Науменков из ЦСКА и Сергей Плотников (СКА Санкт-Петербург). Однако олимпийский хоккейный турнир все же не пройдет без участия челябинцев: в состав сборной попали трое уроженцев южноуральской столицы — Вячеслав Войнов и Николай Прохоркин (оба сейчас представляют СКА) и Никита Нестеров (ЦСКА). Первый матч сборная России проведет 15 февраля против команды Словакии.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.