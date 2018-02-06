Из-за гриппа омичи атакуют врачей скорой помощи звонками

«Появилась тенденция к росту, но таких завалов, как в прошлом году, пока не было, ни по взрослым, ни по детям. Эпидемией пока не назвать ни по цифрам, ни по нашей нагрузке. К нагрузке плюс 50−70 вызовов в сутки. Скажем так, переносимая, переживаемая нагрузка. Вот когда плюс 300−400 вызовов, то это настоящий эпидемический подъем. Сейчас потеплеет и увеличится нагрузка, но мы к этому готовы», — рассказал Стуканов.