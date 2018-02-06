Из-за гриппа омичи атакуют врачей скорой помощи звонками
Сезон гриппа и ОРВИ сказался на работе медиков службы скорой помощи. Как рассказал «СуперОмску» главный врач омской станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов, вызовов
Сезон гриппа и ОРВИ сказался на работе медиков службы скорой помощи. Как рассказал «СуперОмску» главный врач омской станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов, вызовов
«Появилась тенденция к росту, но таких завалов, как в прошлом году, пока не было, ни по взрослым, ни по детям. Эпидемией пока не назвать ни по цифрам, ни по нашей нагрузке. К нагрузке плюс 50−70 вызовов в сутки. Скажем так, переносимая, переживаемая нагрузка. Вот когда плюс 300−400 вызовов, то это настоящий эпидемический подъем. Сейчас потеплеет и увеличится нагрузка, но мы к этому готовы», — рассказал Стуканов.
Отметим, прошлый сезон гриппа начался еще в декабре 2016 года. В этом году грипп обнаружили уже 5 жителей Омска и Омской области, но, возможно, что многие заболевшие инфекцией стараются перенести ее «на ногах», лечатся самостоятельно и не обращаются в медучреждения.
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