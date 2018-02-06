Школьники села Перевозное вынужденно находятся на каникулах

Источник: Вести Приморье

15 километров за знаниями — именно такое расстояние приходится преодолевать школьникам из села Перевозное, чтобы усвоить учебную программу. Единственная проблема: добираться до школы в Безверховском сельском поселении пытливые умы могут лишь эпизодически. Автобус, который перевозит детей в школу, неисправен. И, как радиостанции «Вести FM: Владивосток» сообщают родители учеников, уже не первый год.

Около восьми лет назад школу в Перевозном закрыли, а детей перевели в единственную школу в Безверхово. Учеников доставляли к учреждению на одном автобусе, пока тот не сломался. В аварийном состоянии транспорт находился чуть ли не с сентября — дети пропустили почти четверть. Все это время власти пытались отремонтировать автобус.

Евгения Семейкина, мама одного из учеников села Перевозное: «Последний день он отвез их утром в школу, а обратно детей привезли на каком-то микроавтобусе, дети все в синяках. 1 сентября дети пошли в школу, 2 сентября они уже не учились — сломался автобус. Через неделю его сделали, дети ездили в школу неделю, а потом все по-новой».

Екатерина Сарахман, мама одного из учеников села Перевозное: «Мы несколько лет страдаем. До нового года департамент образования нам пообещал, что есть новый автобус, но вот бюрократические проволочки…».

Нести ответственность за пропущенные уроки тот же глава Безверхово не берется.

Екатерина Сарахман, мама одного из учеников села Перевозное: «Тот вообще плечами пожимает, говорит — не мои полномочия».

А непосредственный куратор этого вопроса — заместитель главы администрации — занята более важными делами, на которых, видимо, и автотранспорт находится.

В приемной: «У нее какое-то мероприятие».

Власти муниципалитета пытались решить вопрос доставки школьников. Например, говорят родители, давали поломанный автобус. В корне ситуация может измениться в самые ближайшие сроки — уверяет замглавы администрации Хасанского Елена Бондаренко.

Елена Бондаренко, заместитель главы администрации, Хасанского муниципального района: «В течение этой недели мы пройдем техосмотр, получим документы на него, повесим на новый автобус номер, и сразу же в эксплуатацию. За один день успеем — сразу же дети будут в новом автобусе».

Пока это так. А как дальше будут развиваться события, покажет только новый день. Главное, ясно одно — его дети хотят провести за партой.