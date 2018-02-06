Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри
Из-за редкого заболевания женщина постоянно потеет
Поклонники подозревают, что Елена Исинбаева беременна двойней
Верны ли слухи, которые о Соломине распространяла пресса
Поклонники обсуждают снимок Ксении Собчак «без бюстгальтера»
«Матерь всех «пузырей»Криптовалюта продолжает дешеветь. Биткоин пал?
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
СМИ: Почему погибая пилот Су-25 крикнул «Это вам за пацанов»
Глумившийся над смертью пилота РФ украинец погиб
Как выглядит мама Анастасии Костенко
София Ротару в оранжевом купальнике позирует на берегу океана
Следы сбившего российский Су-25 ПЗРК отыскали на Украине — СМИ
Новый танк «Прорыв» скоро поступит на вооружение
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
10:44 (мск), источник: Вести Приморье

Школьники села Перевозное вынужденно находятся на каникулах

15 километров за знаниями — именно такое расстояние приходится преодолевать школьникам из села Перевозное, чтобы усвоить учебную программу. Единственная проблема: добираться до школы в Безверховском сельском поселении пытливые умы могут лишь эпизодически. Автобус, который перевозит детей в школу, неисправен. И, как радиостанции «Вести FM: Владивосток» сообщают родители учеников, уже не первый год.

Источник: Вести Приморье

15 километров за знаниями — именно такое расстояние приходится преодолевать школьникам из села Перевозное, чтобы усвоить учебную программу. Единственная проблема: добираться до школы в Безверховском сельском поселении пытливые умы могут лишь эпизодически. Автобус, который перевозит детей в школу, неисправен. И, как радиостанции «Вести FM: Владивосток» сообщают родители учеников, уже не первый год.

Около восьми лет назад школу в Перевозном закрыли, а детей перевели в единственную школу в Безверхово. Учеников доставляли к учреждению на одном автобусе, пока тот не сломался. В аварийном состоянии транспорт находился чуть ли не с сентября — дети пропустили почти четверть. Все это время власти пытались отремонтировать автобус.

Евгения Семейкина, мама одного из учеников села Перевозное: «Последний день он отвез их утром в школу, а обратно детей привезли на каком-то микроавтобусе, дети все в синяках. 1 сентября дети пошли в школу, 2 сентября они уже не учились — сломался автобус. Через неделю его сделали, дети ездили в школу неделю, а потом все по-новой».

Екатерина Сарахман, мама одного из учеников села Перевозное: «Мы несколько лет страдаем. До нового года департамент образования нам пообещал, что есть новый автобус, но вот бюрократические проволочки…».

Нести ответственность за пропущенные уроки тот же глава Безверхово не берется.

Екатерина Сарахман, мама одного из учеников села Перевозное: «Тот вообще плечами пожимает, говорит — не мои полномочия».

А непосредственный куратор этого вопроса — заместитель главы администрации — занята более важными делами, на которых, видимо, и автотранспорт находится.

В приемной: «У нее какое-то мероприятие».

Власти муниципалитета пытались решить вопрос доставки школьников. Например, говорят родители, давали поломанный автобус. В корне ситуация может измениться в самые ближайшие сроки — уверяет замглавы администрации Хасанского Елена Бондаренко.

Елена Бондаренко, заместитель главы администрации, Хасанского муниципального района: «В течение этой недели мы пройдем техосмотр, получим документы на него, повесим на новый автобус номер, и сразу же в эксплуатацию. За один день успеем — сразу же дети будут в новом автобусе».

Пока это так. А как дальше будут развиваться события, покажет только новый день. Главное, ясно одно — его дети хотят провести за партой.

Евгения Семейкина, мама одного из учеников села Перевозное: «У меня два ребенка. Первоклассник плачет: «Мамочка, да что у меня все каникулы и каникулы!».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
Волочкова шокировала изуродованными ногами
Недопуск на Олимпиаду в судах оспорили 32 российских спортсмена
Названа главная причина рака
Медики раскрыли связь горячего чая с опасным заболеванием
Путин подписал закон о классификации гостиниц
Бюджетный литр. Когда в России подешевеет бензин
Стоимость биткоина рухнула на 25% за сутки
МОК обнаружил новых спортсменов из России, связанных с допингом
Спорт
МОК не сдается: найдены новые россияне с допингом На 132-й сессии МОК в Пхенчхане подавляющим большинством голосов была поддержана дисквалификация ОКР за якобы нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи 2014 года
Авто
Житель Кубани помыл машину котом и снял это на видео Местные правоохранительные органы уже заинтересовались «кошачьей» мойкой и намерены найти водителя
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах и разочаровала его Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» рассказала о «множестве неприятных вещей» со стороны продюсера
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Ольга Бузова, Меган Маркл и другие звезды, которые хайпанут в 2018-м Наблюдаем, делаем ставки и голосуем за самых крутых ньюсмейкеров этого года. Ну и настраиваемся на ежедневные новости в СМИ о них.
Дети
Сын Ксении Собчак тяжело переносит разлуку с мамой Ведущая опубликовала трогательное фото Платона в соцсети.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь