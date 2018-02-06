Чиновников Екатеринбурга проверят на халатность из-за свалки на Химмаше

Следователи проведут проверку в отношении сотрудников екатеринбургского МКУ «Служба заказчика Чкаловского района» из-за полыхавшей на Химмаше несанкционированной свалки. Итоги собственной проверки в районный следственный отдел направила прокуратура, углядевшая в действиях чиновников признаки халатности.

«Ранее указанная территория неоднократно обследовалась специалистами МКУ “Служба заказчика Чкаловского района Екатеринбурга”, однако составленные инспекторами учреждения служебные записки с данными о результатах осмотра в правоохранительные и контролирующие органы своевременно не направлялись», — говорится в ответе прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских.

Также прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе районной администрации и направила в суд иск с требованием обязать администрацию Екатеринбурга выделить деньги на ликвидацию свалки, а райадминистрацию — очистить территорию.

Как ранее писало «Уралинформбюро», несанкционированная свалка на улице Черняховского загорелась 14 декабря 2017 года. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. Ее тушили 6 дней.