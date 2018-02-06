Чиновников Екатеринбурга проверят на халатность из-за свалки на Химмаше
Горевшей почти неделю.
Горевшей почти неделю.
Следователи проведут проверку в отношении сотрудников екатеринбургского МКУ «Служба заказчика Чкаловского района»
«Ранее указанная территория неоднократно обследовалась специалистами МКУ “Служба заказчика Чкаловского района Екатеринбурга”, однако составленные инспекторами учреждения служебные записки с данными о результатах осмотра в правоохранительные и контролирующие органы своевременно не направлялись», — говорится в ответе прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских.
Также прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе районной администрации и направила в суд иск с требованием обязать администрацию Екатеринбурга выделить деньги на ликвидацию свалки, а райадминистрацию — очистить территорию.
Как ранее писало «Уралинформбюро», несанкционированная свалка на улице Черняховского загорелась 14 декабря 2017 года. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. Ее тушили 6 дней.
По данным надзорного ведомства, с 2009-го по 2016 год территория находилась в аренде у ООО «ТОМ». В настоящее время эта компания не осуществляет своей деятельности, а местонахождение учредителей неизвестно.
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