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10:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Чиновников Екатеринбурга проверят на халатность из-за свалки на Химмаше

Горевшей почти неделю.

Следователи проведут проверку в отношении сотрудников екатеринбургского МКУ «Служба заказчика Чкаловского района» из-за полыхавшей на Химмаше несанкционированной свалки. Итоги собственной проверки в районный следственный отдел направила прокуратура, углядевшая в действиях чиновников признаки халатности.

«Ранее указанная территория неоднократно обследовалась специалистами МКУ “Служба заказчика Чкаловского района Екатеринбурга”, однако составленные инспекторами учреждения служебные записки с данными о результатах осмотра в правоохранительные и контролирующие органы своевременно не направлялись», — говорится в ответе прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских.

Также прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе районной администрации и направила в суд иск с требованием обязать администрацию Екатеринбурга выделить деньги на ликвидацию свалки, а райадминистрацию — очистить территорию.

Как ранее писало «Уралинформбюро», несанкционированная свалка на улице Черняховского загорелась 14 декабря 2017 года. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. Ее тушили 6 дней.

По данным надзорного ведомства, с 2009-го по 2016 год территория находилась в аренде у ООО «ТОМ». В настоящее время эта компания не осуществляет своей деятельности, а местонахождение учредителей неизвестно.

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