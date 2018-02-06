Южноуральцы могут получить выплаты, не дожидаясь 3-летия ребенка

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Получать такие выплаты могут те, у кого ребенок родился в 2018 году. И доход каждого члена семьи не выше полутора прожиточных минимумов региона. Для Челябинской области это сумма 14 тысяч 745 рублей. Паспорт, свидетельство о рождении ребенка и заявление можно подать в пенсионный фонд или МФЦ.

«Необходимо представить за предыдущие 12 месяцев справки о доходах всех членов семьи. Если, допустим, это полная семья, и мама, и папа работают — это справки с места работы. Кроме того, если есть какие-то иные выплаты в виде каких-то пенсий, пособий регулярных, то предоставляются справки об этих выплатах», — комментирует Леонид Устелемов, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Челябинской области.

Ежемесячные выплаты семья будет получать, пока ребенку не исполнится полтора года. Оставшиеся средства материнского капитала можно будет потратить на покупку жилья, оплату обучения детей, накопительную части пенсии матери или социальную реабилитацию ребенка-инвалида.