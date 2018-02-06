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11:05 (мск), источник: Комсомольская правда

К матчам ЧМ в Калининграде появится город болельщиков

К матчам ЧМ-2018 в Калининграде планируется создать город болельщиков. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

— В это время будет серьезная нагрузка на инфраструктуру, в первую очередь это касается мест размещения и работы гидов-экскурсоводов, — отметил Андрей Ермак. — Как альтернатива размещению в гостиницах — у нас есть идея сделать город болельщиков — фан-сити. Сейчас мы рассматриваем варианты площадок. Это будет кемпинг, где болельщики смогут разместиться за небольшие деньги.

Он также сообщил, что для болельщиков готовится насыщенная культурная и туристическая программа. Все они смогут получить «паспорт туриста», в который войдет «Карта гостя», которая объединила в себе скидки в отелях, ресторанах, учреждениях культуры.

— Эта карта бесплатная. Также болельщиков ждет специальное футбольное меню в кафе и ресторанах. Планируется внедрение проекта «Калининград City-Pass», туда входит посещение музеев, маршрутная карта, скидки на проживание, экскурсии, — сказал Ермак.

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