К матчам ЧМ в Калининграде появится город болельщиков

— В это время будет серьезная нагрузка на инфраструктуру, в первую очередь это касается мест размещения и работы гидов-экскурсоводов, — отметил Андрей Ермак. — Как альтернатива размещению в гостиницах — у нас есть идея сделать город болельщиков — фан-сити. Сейчас мы рассматриваем варианты площадок. Это будет кемпинг, где болельщики смогут разместиться за небольшие деньги.

Он также сообщил, что для болельщиков готовится насыщенная культурная и туристическая программа. Все они смогут получить «паспорт туриста», в который войдет «Карта гостя», которая объединила в себе скидки в отелях, ресторанах, учреждениях культуры.