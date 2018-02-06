К матчам ЧМ в Калининграде появится город болельщиков
К матчам ЧМ-2018 в Калининграде планируется создать город болельщиков. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
К матчам ЧМ-2018 в Калининграде планируется создать город болельщиков. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
— В это время будет серьезная нагрузка на инфраструктуру, в первую очередь это касается мест размещения и работы
Он также сообщил, что для болельщиков готовится насыщенная культурная и туристическая программа. Все они смогут получить «паспорт туриста», в который войдет «Карта гостя», которая объединила в себе скидки в отелях, ресторанах, учреждениях культуры.
— Эта карта бесплатная. Также болельщиков ждет специальное футбольное меню в кафе и ресторанах. Планируется внедрение проекта «Калининград City-Pass», туда входит посещение музеев, маршрутная карта, скидки на проживание, экскурсии, — сказал Ермак.
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