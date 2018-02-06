Бельгиец-ловелас нашел способ путешествовать бесплатно
Путешественник Энтони Ботта (Anthony Botta) сумел посетить 20 городов, не потратив ни копейки. Как сообщает Daily Mail, ночлег он находит благодаря приложению Tinder.
Путешественник Энтони Ботта (Anthony Botta) сумел посетить 20 городов, не потратив ни копейки. Как сообщает Daily Mail, ночлег он находит благодаря приложению Tinder.
25-летний парень утверждает, что изобрел «тиндер-серфинг» (подобие каучсерфинга). Чтобы посетить два десятка крупных городов Европы, он познакомился в приложении с тремя тысячами девушек. Из них его согласилась приютить двадцать одна незнакомка. За два месяца путешественник побывал в городах Бельгии, Нидерландов, Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Словакии и Чехии.
Ботта выработал безошибочную методику знакомства. Он писал девушке, что она — его первое совпадение по интересу друг к другу в новом городе. Затем он скидывал новой знакомой ссылку на профиль в социальных сетях и предлагал дать ему ночлег. По словам молодого человека, это растапливает лед в сердце даже самой скептически настроенной девушки.
Ботта использует платную функцию Tinder Plus, которая позволяет выбирать город для просмотра профилей жителей, и не ограничивает количество свайпов (практически то же, что и лайки, ставятся к фото в этом приложении — прим. «Ленты.ру»). «Иногда это лучшие поездки, иногда худшие, но я многое о себе узнал в этих путешествиях», — говорит
О своих путешествиях молодой человек рассказывает в Instagram и на Youtube. За его жизнью наблюдает более пяти тысяч подписчиков.
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