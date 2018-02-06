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10:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Бельгиец-ловелас нашел способ путешествовать бесплатно

Путешественник Энтони Ботта (Anthony Botta) сумел посетить 20 городов, не потратив ни копейки. Как сообщает Daily Mail, ночлег он находит благодаря приложению Tinder.

25-летний парень утверждает, что изобрел «тиндер-серфинг» (подобие каучсерфинга). Чтобы посетить два десятка крупных городов Европы, он познакомился в приложении с тремя тысячами девушек. Из них его согласилась приютить двадцать одна незнакомка. За два месяца путешественник побывал в городах Бельгии, Нидерландов, Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Словакии и Чехии.

Ботта выработал безошибочную методику знакомства. Он писал девушке, что она — его первое совпадение по интересу друг к другу в новом городе. Затем он скидывал новой знакомой ссылку на профиль в социальных сетях и предлагал дать ему ночлег. По словам молодого человека, это растапливает лед в сердце даже самой скептически настроенной девушки.

Ботта использует платную функцию Tinder Plus, которая позволяет выбирать город для просмотра профилей жителей, и не ограничивает количество свайпов (практически то же, что и лайки, ставятся к фото в этом приложении — прим. «Ленты.ру»). «Иногда это лучшие поездки, иногда худшие, но я многое о себе узнал в этих путешествиях», — говорит тиндер-серфер.

О своих путешествиях молодой человек рассказывает в Instagram и на Youtube. За его жизнью наблюдает более пяти тысяч подписчиков.

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