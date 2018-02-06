Названа главная причина рака

Вероятность развития злокачественных опухолей резко увеличивается с возрастом. Это объясняется тем, что со временем в ДНК накапливаются дефекты, которые могут привести к перерождению клетки. Считается, для развития рака необходимо пять или шесть мутаций.
Исследователи проанализировали два миллиона случаев заболевания раком среди людей в возрасте от 18 до 70 лет. Затем ученые вывели уравнение, позволяющее рассчитать, как уменьшение активности иммунной системы влияет на возможность формирования опухолей и сравнили теоретические выводы с фактическими данными, включающими 100 видов злокачественных новообразований. Оказалось, что новая модель лучше предсказывает риск рака, чем гипотеза о накоплении мутаций.
Основной причиной старения иммунной системы является дисфункция тимуса (вилочковой железы) — органа, в котором происходит созревание T-клеток. С увеличением возраста человека на каждые 16 лет тимус уменьшается в размере, что приводит к падению производства лимфоцитов, которые распознают опухолевые клетки и уничтожают их. Стимуляция активности вилочковой железы, по мнению ученых, станет эффективным способом для профилактики рака.
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