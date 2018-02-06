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11:03 (мск), источник: АиФ Владивосток

Арктические морозы наконец-то отступают с территории Приморья

Во второй половине недели температура воздуха днём будет постепенно повышаться.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -2° 69% 768 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2018

Приморские синоптики утверждают, что совсем скоро аномальные морозы в крае сменятся на обычную зимнюю погоду. Например, в пресс-службе Примгидромета заверили, что значительное повышение средней температуры воздуха днём следует ожидать уже во второй половине текущей недели.

— К концу недели в отдельных районах края столбики термометров могут достигнуть слабоположительных значений, — отметили в пресс-службе.

Холода и ледяной ветер будут править балом весь вторник и среду во Владивостоке. Значительных осадков не ожидается.

— 7 февраля сильный северный, северо-западный ветер в последний раз разгонится до 20−25 м/с. Температура воздуха по ночам будет варьироваться от -17 до -20°C, максимальная днем составит −12… −15°C, — рассказали синоптики.

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