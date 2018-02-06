Арктические морозы наконец-то отступают с территории Приморья

Источник: AP 2018

Приморские синоптики утверждают, что совсем скоро аномальные морозы в крае сменятся на обычную зимнюю погоду. Например, в пресс-службе Примгидромета заверили, что значительное повышение средней температуры воздуха днём следует ожидать уже во второй половине текущей недели.

— К концу недели в отдельных районах края столбики термометров могут достигнуть слабоположительных значений, — отметили в пресс-службе.

Холода и ледяной ветер будут править балом весь вторник и среду во Владивостоке. Значительных осадков не ожидается.