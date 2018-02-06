Арктические морозы наконец-то отступают с территории Приморья
Во второй половине недели температура воздуха днём будет постепенно повышаться.
Во второй половине недели температура воздуха днём будет постепенно повышаться.
Приморские синоптики утверждают, что совсем скоро аномальные морозы в крае сменятся на обычную зимнюю погоду. Например, в
— К концу недели в отдельных районах края столбики термометров могут достигнуть слабоположительных значений, — отметили в
Холода и ледяной ветер будут править балом весь вторник и среду во Владивостоке. Значительных осадков не ожидается.
— 7 февраля сильный северный,
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