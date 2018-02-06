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11:01 (мск), источник: Комсомольская правда

На деревенской улице под Воронежем появился дерзкий гоночный автокар, вылепленный из снега

Этот красавчик имел бы все шансы стать местной достопримечательностью, если бы был настоящим.

Под Воронежем слепили шикарный гоночный автокар в натуральную величину. Для реализации творческого замысла понадобился снег и обычные детские краски. Дерзкий оранжевый красавец так и бросается в глаза на деревенской улице с бревенчатыми домиками, утопающими в сугробах. Дело происходило в селе Первое Сторожевое Острогожского района. Фото своего творения выложил в сеть его автор Владимир Носов.

— Жаль, дождь потом пошел и вид немного подпортил. Ждем теперь хорошего мокрого снега, «отремонтируем» эту машинку и сделаем что ни будь еще, — говорит он.

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