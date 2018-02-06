На деревенской улице под Воронежем появился дерзкий гоночный автокар, вылепленный из снега

Под Воронежем слепили шикарный гоночный автокар в натуральную величину. Для реализации творческого замысла понадобился снег и обычные детские краски. Дерзкий оранжевый красавец так и бросается в глаза на деревенской улице с бревенчатыми домиками, утопающими в сугробах. Дело происходило в селе Первое Сторожевое Острогожского района. Фото своего творения выложил в сеть его автор Владимир Носов.