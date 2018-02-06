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11:03 (мск), источник: РИАМО

Программа реновации не окажет существенного влияния на стоимость недвижимости в Москве

РИАМО — 6 фев. В Москве строительство домов по программе реновации не окажет существенного влияния на стоимость недвижимости, сообщил во вторник в ходе конференции заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

Во вторник в Москве проходит ежегодная конференция «Девелопмент новой волны: классика или авангард?».

«Есть много заключений, эксперты говорят, что, в принципе, с учетом того, что программа (реновации — ред.) рассчитана на 15 лет, то существенного влияния на стоимость коммерческой недвижимости, на стоимость жилья это не повлияет», — сказал Гончаров.

Он добавил, что в Москве не ожидается резкого понижения цен на недвижимость.

«Вместе с тем надо понимать, что много ипотечных программ. Мы понимаем, что снижаются ипотечные ставки. Если мы проанализируем рынок долевого строительства и посмотрим на сравнение 2016 года и 2017 года, то количество ипотечных сделок у нас выросло, и выросло значительно», — добавил Гончаров.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа 2017 года. Первоначально в нее вошли 5144 дома, на данный момент в проекте участвуют 5175 объектов. Реновация коснется около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что для программы реновации уже выбрано более 250 стартовых площадок, дома будут построены в течение двух-трех лет.

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