Во Владивостоке построят новую школу с двумя бассейнами
Ещё одно образовательное учреждение избавит родителей от головной боли.
Ещё одно образовательное учреждение избавит родителей от головной боли.
В микрорайоне Снеговая Падь появится ещё одна школа и, возможно, родители будущих первоклассников перестанут всю ночь стоять у дверей, чтобы их ребёнка точно зачислили по месту жительства. По информации мэрии Владивостока, новое учебное учреждение будет рассчитано на 825 учеников: сейчас его проект разрабатывает ООО «СБС Групп».
В соответствии с техническим заданием в школе будут два спортивных зала, два бассейна, столовая, пищеблок, актовый зал, просторные кабинеты и холлы.
Информацию об участии Владивостока в программе софинансирования подтвердила заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Татьяна Хмель: «В микрорайоне Снеговая Падь есть необходимость строительства школ. Такая проблема встала перед администрацией Владивостока, и она её решает».
Школа расположится недалеко от поликлиники № 9 для взрослых на улице Адмирала Горшкова. Это будет типовое здание, похожее на школы № 82 и 83 там же, в Снеговой Пади.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.