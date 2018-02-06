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11:06 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке построят новую школу с двумя бассейнами

Ещё одно образовательное учреждение избавит родителей от головной боли.

Источник: Reuters

В микрорайоне Снеговая Падь появится ещё одна школа и, возможно, родители будущих первоклассников перестанут всю ночь стоять у дверей, чтобы их ребёнка точно зачислили по месту жительства. По информации мэрии Владивостока, новое учебное учреждение будет рассчитано на 825 учеников: сейчас его проект разрабатывает ООО «СБС Групп».

В соответствии с техническим заданием в школе будут два спортивных зала, два бассейна, столовая, пищеблок, актовый зал, просторные кабинеты и холлы.

Подрядчик предоставит готовую проектно-сметную документацию в апреле этого года, после чего городские власти подадут заявку на софинансирование строительства в администрацию Приморского края.

Информацию об участии Владивостока в программе софинансирования подтвердила заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Татьяна Хмель: «В микрорайоне Снеговая Падь есть необходимость строительства школ. Такая проблема встала перед администрацией Владивостока, и она её решает».

Школа расположится недалеко от поликлиники № 9 для взрослых на улице Адмирала Горшкова. Это будет типовое здание, похожее на школы № 82 и 83 там же, в Снеговой Пади.

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 Во Владивостоке построят новую школу с двумя бассейнами
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